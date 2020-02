Tuế Tuế bình an: Mỗi bài hát như cái ôm giữa mùa dịch corona đen tối

Kể từ khi đại dịch bùng phát, nhiều ca sĩ Trung Quốc đã dùng âm nhạc để bày tỏ sự động viên của mình đến cộng đồng.

Hình ảnh thành phố Vũ Hán yên bình trong MV Tuế tuế bình an - Ảnh chụp từ MV

Nhiều ca khúc lần lượt ra đời như Tôi tin tình yêu sẽ chiến thắng của hợp ca Lý Quang Khiết, Ngô Kinh, Tiêu Chiến, Thành Long; Thiên sứ bình thường do Đặng Tử Kỳ trình bày; hay Trái tim chúng ta ở cùng nhau với sự góp mặt của những ngôi sao đang được yêu mến như Vương Tuấn Khải, Quan Hiểu Đông, Huỳnh Hiểu Minh.

Mỗi bài hát như cái ôm dù không có tác động trực tiếp, nhưng giúp người dân thấy rằng mình không đơn độc trong cuộc chiến này. Trong đó, ca khúc được nhiều người yêu thích gần đây là Tuế tuế bình an của Lý Vũ Xuân.

1. Tết Nguyên tiêu được xem là dịp quan trọng với người dân Trung Quốc, với lễ hội thả đèn lồng truyền thống năm nay đã trôi qua lặng lẽ trước tình hình dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra.

Đặc biệt ở thành phố bị cách ly Vũ Hán, không chỉ có cư dân mà cả đội ngũ y bác sĩ tình nguyện đã trải qua một cái Tết Nguyên tiêu vô tiền khoáng hậu.

Như một cánh thư gửi đến tâm dịch Vũ Hán, ca khúc Tuế tuế bình an của Lý Vũ Xuân vừa ra đời ngay lập tức nhận được sự ủng hộ. Trên các diễn đàn lớn của Trung Quốc, khán giả bày tỏ lòng cảm kích của họ cũng như không quên truyền gửi thông điệp "Vũ Hán cố lên".

Tuế tuế bình an do Lý Vũ Xuân sáng tác và song ca cùng Tiêu Chiến, một nghệ sĩ trẻ được yêu thích. Thoạt nghe, bài hát dường như lạc lõng so với âm hưởng chung của các bài hát cổ động ra đời cùng thời điểm.

Trong MV chính thức của ca khúc này, cả Lý Vũ Xuân và Tiêu Chiến đều không xuất hiện, chỉ có cảnh non nước hữu tình, với những nét sinh hoạt thường nhật của người dân.

MV mở đầu với cảnh vầng trăng tròn vành vạnh soi sáng bầu trời đêm Nguyên tiêu, một chiếc thuyền buồm trôi đi lặng lẽ đến bình minh, như ẩn dụ về sự bất biến của thiên nhiên, con người dẫu đứng trước những thử thách nghiệt ngã phía trước.

Lời bài hát mở đầu bằng: "Hoàng Hạc lâu/ Trường Giang thủy/ Chớp mắt đã ngàn năm". Hoàng Hạc lâu là di tích nổi tiếng của thành phố Vũ Hán, từ lâu đã thành quen thuộc với độc giả Việt Nam qua bài thơ cùng tên của nhà thơ đời Đường Thôi Hiệu.

Trên nền nhạc phảng phất chất dân ca, với giai điệu trong trẻo, ca từ hệt một bài đồng dao, với "lời người già", "nụ cười trẻ con", "mì khô cay", "bánh trôi nước", "bình phong xưa"... quyện đủ tất cả âm, sắc, hương, vị của đời sống con người.

Hệt như một bức tranh "tứ thời bình" với bốn mùa lặng lẽ trôi qua yên bình, con người cũng chỉ cầu bình yên, sống cuộc đời giản dị của mình.

Tiếp đó, MV chuyển sang những cảnh thành phố Vũ Hán đang chiến đấu với virus corona, những lời nhắn của đội ngũ y bác sĩ tình nguyện gửi đến gia đình, người thân vì không thể ở bên cạnh họ vào lúc này.

Ca từ cũng chuyển dần sang thâm trầm hơn: "Tôi ở đầu Trường Giang, bạn ở cuối Trường Giang/ Chung nguồn cội, uống cùng dòng nước". Bản thân Lý Vũ Xuân quê Tứ Xuyên, ở đầu dòng Trường Giang, trong khi Vũ Hán ở cuối Trường Giang.

Cuối cùng, bài hát chuyển về ban đầu, với "Hoàng Hạc lâu", "Trường Giang thủy" như khẳng định dù trải qua những thời khắc tuyệt vọng, vẫn có điểm tựa quê hương gia đình như sông như núi, mãi mãi trường tồn.

Hình ảnh những chiếc đèn trời được thả lên không trung như hoài niệm khung cảnh thanh bình ngày lễ hội truyền thống, cùng lời nguyện cầu gửi đến trời đất mong "đời đời bình an".

2. Không hô hào, không vồn vã, Tuế tuế bình an là một nốt trầm đầy chiêm nghiệm về một thời yên bình đã mất. Nó khước từ những hẹn ước viển vông, nhưng không chối từ hi vọng.

Trên tất cả, sự đúng thời điểm của nó nhắc nhở về một truyền thống văn hóa lâu đời tưởng rằng sẽ bị mai một trong thời hiện đại.

Nhưng khi một tai kiếp xảy ra, con người mới biết mình cần tựa nương vào truyền thống, vào văn hóa, cội nguồn. Lý Vũ Xuân đã thành công khi cất lời ca yêu thương giữa cảnh tàn phai.

Lý Vũ Xuân (ảnh) là ca sĩ thần tượng được yêu thích ở đại lục, có trên mười năm kinh nghiệm ở các lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, điện ảnh... Cô tập hợp quanh mình một số lượng người hâm mộ hùng hậu, với quỹ từ thiện riêng mang tên Bắp Yêu Thương.