Công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội 6 tháng

(GLO)- Cục Thống kê tỉnh Gia Lai vừa công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.





Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Lam Nguyên

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 6,87%. Trong đó, khu vực nông-lâm và thủy sản tăng 5,84%; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 13,36%; khu vực dịch vụ tăng 5,02%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 33,33%; thu ngân sách đạt 52,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Đến nay, toàn tỉnh có 3 địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 91 xã, 118 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 520, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện toàn tỉnh có 2 liên hiệp hợp tác xã và 364 hợp tác xã.



Trong 6 tháng qua, có 5 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 629,3 tỷ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,31%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 16.325 tỷ đồng, giảm 27,38% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, cụ thể: dịch vụ lưu trú tăng 11,49%, ăn uống tăng 16,74%, lữ hành tăng 9,92%... Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp, tỉnh đã cơ bản thực hiện tốt việc phòng-chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an sinh xã hội trên địa bàn được bảo đảm. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.



LAM NGUYÊN