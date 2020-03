HA.GL thắng Công an Nhân dân 2- 0

(GLO)- Chiều 29-2, trên Sân vận động Pleiku đã diễn ra trận đấu giao hữu lượt về giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) gặp “người anh em” đến từ giải hạng Nhì- Công an Nhân dân.

Trong hiệp 1, ngoại trừ cặp tiền vệ trung tâm Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường tiếp tục vắng mặt vì dưỡng thương, huấn luyện viên Lee Tae- hoon bên phía HA.GL tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể. Quá nửa hiệp thi đấu đầu tiên, xuất phát từ tình huống đá phạt cố định của đồng đội, trung vệ Trương Trọng Sáng trong một lần lên tham gia tấn công đã đưa bóng vào lưới đối phương, ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho HA.GL.

Cầu thủ HA.GL (áo xanh đậm) tranh chấp bóng với Công an Nhân dân (áo cam). Ảnh: Minh Vỹ

Sang hiệp 2, ông thầy người Hàn Quốc rút dần các cầu thủ đá chính ra ngoài, thay vào đó là những cầu thủ ngồi trên hàng ghế dự bị. Vì vậy, phải đợi đến gần cuối trận đấu, để ngăn cản pha lên bóng của đối phương, một cầu thủ của đội Công an Nhân dân đã phạm lỗi với tiền vệ Phan Thanh Hậu của HA.GL trong vòng cấm địa. Từ chấm 11m, tiền đạo Nguyễn Văn Anh dứt điểm thành công, ghi bàn ấn định trận thắng với tỷ số 2-0 cho đội bóng Phố núi.

Vào ngày 23-2 vừa qua, trong trận đấu giao hữu lượt đi giữa 2 đội bóng này diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, HA.GL đã giành chiến thắng với tỷ số 6-2 trước Công an Nhân nhân. Sở dĩ nhiều người gọi đội bóng mang sắc phục của ngành Công an là “người anh em” với HA.GL vì hiện nay trong thành phần đội Công an Nhân dân có tới 9 cầu thủ của HA.GL tăng cường theo dạng biệt phái cho mượn.

Theo lịch thi đấu mới công bố, vào ngày 6-3 tới đây, HA.GL sẽ có trận đấu đầu tiên ở V.League 2020 khi tiếp Than Quảng Ninh trên Sân vận động Pleiku vào lúc 17 giờ.