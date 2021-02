Tết Tân Sửu 2021: Dạy con nhận tiền lì xì tết sao cho lịch sự, hợp lý?

Lì xì đầu năm là một trong những phong tục văn hóa tốt đẹp của người Việt, với mong muốn những điều tốt đẹp may mắn sẽ đến với những người nhận được lì xì ngay từ những ngày đầu năm mới.





Tết là dịp trẻ con nhận được rất nhiều tiền lì xì, cha mẹ cần dạy con cách nhận sao cho hợp lý - Ảnh: Nguyễn Loan



Ý nghĩa của lì xì đó là thể hiện những mong ước cầu chúc cho các em bé hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, học giỏi; đối với người lớn tuổi thì có thật nhiều sức khỏe và bình an . Lì xì không nằm ở giá trị của số tiền được lì xì mà ở sự mong cầu điều tốt đẹp của người tặng đối với người được nhận.



Tuy nhiên, nhiều trẻ không hiểu rõ ý nghĩa của việc lì xì mà chăm chăm vào việc được nhận bao nhiêu tiền khiến cha mẹ không khỏi nhiều lần khó xử, phiền lòng.



Để những tình huống tiêu cực không xảy ra cần dạy cho con trẻ cách nhận lì xì lịch sự:



Dạy bé về nguồn gốc và ý nghĩa của tục lệ lì xì



Tục lệ lì xì đầu năm mới đã có từ thời xa xưa. Tương truyền, khi loài quỷ được bụt cho trở về ăn tết trong đất liền, chúng vì muốn trả thù con người nên chuyên xuất hiện vào đêm giao thừa, thích xoa đầu những đứa trẻ đang ngủ ngon giấc làm chúng bị ốm hoặc trở nên sợ hãi hay khóc thét. Vì thế, những gia đình có con nhỏ phải thức cả đêm để canh không cho loài quỷ chọc phá con mình.



Một lần, bụt đi ngang thấy vậy liền hóa ra những đồng tiền đặt dưới gối của những đứa trẻ, khi quỷ đến, những đồng tiền lóe lên khiến nó sợ phải bỏ chạy. Cha mẹ bọn trẻ thấy vậy liền gói những đồng tiền này vào tấm vải đỏ đặt dưới gối của trẻ con để xua đuổi quỷ đi. Từ đó những đứa trẻ không bao giờ bị quỷ quấy phá nữa nhờ vào phép màu từ những đồng tiền.



Từ đó, mỗi lần tết đến, người ta lại bỏ tiền vào trong những cái túi màu đỏ tặng trẻ con, để trẻ chóng lớn và khỏe mạnh và hành động đó chính là lì xì, hay còn gọi là mừng tuổi đầu năm mới.



Ngoài việc lì xì cho trẻ con để chúng được bảo vệ khỏi tà ma, còn là lời chúc trẻ con hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh. Nhiều người tin rằng việc nhận được hay cho đi nhiều bao lì xì giúp làm ăn hanh thông và phát tài phát lộc.



Nhận tiền lì xì lịch sự, người tặng thấy vui người nhận thấy ý nghĩa - ẢNH: Nguyễn Loan



Dạy con lễ phép khi khách đến nhà hoặc đi chúc tết



Hãy nói cho bé nghe những điều người lớn thích một em bé ngoan làm và hướng dẫn bé như: khi nhà có khách đến chúc tết hoặc cùng ba mẹ đi chúc tết người thân, bé cần biết chào hỏi lễ phép với những người lớn bé gặp.



Khi nhận được phong bao lì xì của người lớn, bé phải nhận với biểu hiện vui vẻ, trân trọng và không quên nói lời cám ơn. Sự lễ phép của em bé sẽ là cho tất cả mọi người đều vui vẻ và cảm thấy may mắn trong những ngày đầu năm mới.



Ba mẹ có thể cùng bé chuẩn bị trước vài câu chúc đơn giản để bé chúc tết mừng tuổi lại cho người lớn đã lì xì mình.



Dạy con biết lịch sự trước người lớn



Có rất nhiều em bé khi có khách tới nhà liền chạy ùa ra đón khách cùng ba mẹ để được nhận bao lì xì, khi khách chưa kịp lì xì bé tỏ ra khó chịu hoặc có những biểu hiện gợi ý việc lì xì khiến khách khó xử và ba mẹ xấu hổ.



Bé cần được ba mẹ nói chuyện và học cách lịch sự khi có khách đến chơi nhà. Bé cần hiểu rằng lì xì là một việc may mắn khi vị khách tự mình có mong muốn lì xì cho bé. Mọi hành động gợi ý hay cố tình chờ đợi lì xì là một việc xấu hổ và không lịch sự.



Dạy con biết chờ đợi, kiên nhẫn



Khá nhiều bé khi vừa nhận được phong bao lì xì liền mở ra ngay trước mặt khách và bàn tán số tiền nhận được từ những người lớn khác. Hành động vội vã, thiếu tế nhị sẽ làm cho khách cảm thấy khó chịu.



Hãy dạy bé khi nhận được mừng tuổi từ người lớn bé cần cất vào túi hoặc chiếc túi nhỏ ba mẹ đã chuẩn bị cho bé hoặc nhờ ba mẹ giữ giúp. Không mở ra xem hay nói về số tiền nhận được trước mặt khách.



Dạy con biết trân trọng tiền mừng tuổi



Chúng ta đừng nghĩ rằng bé còn nhỏ thì không biết rõ giá trị khác nhau của các tờ tiền có mệnh giá lớn nhỏ. Trẻ hoàn toàn nhận biết được qua việc quan sát hoạt động sử dụng tiền của người lớn khi trẻ được thấy ở bất cứ nơi nào.



Hãy cho bé biết tiền lì xì trong bao lì xì dù nhiều hay ít đều làm tấm lòng của người chuẩn bị những phong bao đó, mọi sự so sánh đều không đúng và tiền nhiều hay ít trong phong bao đều không quan trọng. Bé cần phải trân trọng tình cảm của người khách bởi vì lì xì là một món quà tình thần đầy yêu thương và sẽ mang lại may mắn cho con, xua đuổi ma quỷ quấy phá nên con cần giữ cần thận và để vào gối ngủ khi con về nhà.



Dạy con cách giữ gìn tiền mừng tuổi



Bé sẽ nhận được khá nhiều phong bao lì xì dịp năm mới vì thế ba mẹ và bé cần chuẩn bị quần áo có túi hoặc chiếc túi nhỏ để bé có thể cất những phong bao của mình vào đó. Dù người lì xì là ai, lì xì phong bì thế nào thì bé cũng cần giữ gìn cẩn thận như giữ gìn một món quà ý nghĩa về mặt tinh thần. Nếu không có chỗ cất giữ bé có thể nhờ ba mẹ cất giữ hộ, không đem vứt bừa bãi và làm mất nó.

Theo BÙI THỊ THU VÂN (TNO)