Quan niệm những điềm lành trong ngày Tết báo hiệu một năm sung túc

Trong tâm thức của người Việt, Tết là khởi đầu và ông cha ta đã đúc kết, chiêm nghiệm những “điềm lành" ngày Tết...



Độc đáo phong tục chưng cây mía ngày Tết

Gà thảo dược cho mâm cỗ ngày Tết



Bánh chưng, bánh tét có màu sắc tươi tắn



Trong thời khắc từ Giao thừa đến hết sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán, khi mở chiếc bánh chưng, bánh tét đầu tiên mà thấy màu sắc tươi tắn, bắt mắt, hương vị bánh dẻo thơm, là báo hiệu năm mới tài lộc dễ phát, làm ăn thuận buồm xuôi gió.



Đây không chỉ là một trong những điềm lành ngày Tết mà cũng lý giải tại sao bánh chưng, bánh tét là 2 vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ ngày Tết của người Việt.





Hoa mai nở đầy đặn là điềm may dịp Tết. Ảnh: Anh Tuấn



Cây quất tốt tươi



Cây cối đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân là lẽ tự nhiên, nên nếu nhà bạn có thứ cây xanh nhiều lộc nhiều lá trong nhà thì hãy để ý đến cành lá của chúng nhé, nếu cây có nhiều chồi xanh mọc thì năm đó sẽ có nhiều lộc.



Nếu có đủ "tứ quý": Quả chín, quả xanh, hoa và lộc thì sẽ may mắn và thành đạt cả năm.



Hoa mai, hoa đào nảy lộc



Nhân dân ta quan niệm rằng sau Giao thừa nếu hoa mai (loại 5 cánh) nở thêm nhiều và đầy đặn thì đó là một điềm may. Và may mắn hơn nữa khi có một hoặc vài bông hoa 6 cánh.



Quan niệm đối với hoa mai như thế nào thì hoa đào cũng như thế: nếu hoa trổ bông có nhiều cánh kép (hoa kép) 3 lớp (hàng) trên đài hoa và có hình dáng như bông hồng thì sẽ có nhiều phúc lộc.



https://laodong.vn/chuyen-nha-minh/quan-niem-nhung-diem-lanh-trong-ngay-tet-bao-hieu-mot-nam-sung-tuc-875180.ldo

Theo Hải Ngọc (LĐO)