Hàng ngàn người dân Gia Lai lễ chùa, viếng phần mộ người thân vào sáng mùng 1

(GLO)- Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, người dân Pleiku rộn ràng đi lễ chùa đầu năm để cầu may mắn, an vui, sức khỏe cho gia đình nhân dịp đón chào xuân mới Canh Tý 2020.

Nhiều ngôi chùa nổi tiếng như: Minh Thành, Bửu Minh, Vĩnh Nghiêm, Bửu Hải… đều tấp nập người người đi lễ chùa. Ai cũng mang trong mình một tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc, cầu cho một năm mới an lành, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.

Nhiều người dân Pleiku đi lễ đầu năm tại chùa Bửu Thắng (đường Sư Vạn Hạnh). Ảnh: Ngọc Sang

Tại chùa Minh Thành (đường Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleku) dòng người sau khi viếng mộ đã đến đây lễ chùa, cầu khấn cho mọi điều năm mới vạn sự hanh thông. Bà Nguyễn Thị Nữ (85 tuổi, tổ 2, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng cùng các con, các cháu đi chùa để cầu may mắn, an lành cho bản thân và cả gia đình. Đi chùa đầu năm cũng chỉ cầu sức khỏe, gia đạo bình an. Năm nay hái được lộc may mắn, quẻ tốt, vạn sự đều thuận nên cảm thấy rất vui”.

Bà Nguyễn Thị Nữ cùng con cháu đi lễ đầu năm cầu mong năm mới mọi sự tốt lành đến với gia đình. Ảnh: Ngọc Sang

Tại chùa Quan Âm (đường Trường Chinh), chị Nguyễn Thị Hồng Sâm (tổ 4, phường Trà Bá) cùng các con đi lễ chùa với mong ước năm mới mọi sự tốt lành đến với gia đình. Chị Sâm cho hay: "Năm nào cũng vậy, cứ cúng đầu năm xong là cả gia đình xuất hành lễ chùa. Tôi tin rằng ngày đầu năm mới là dịp để chúng tôi gửi lời ước nguyện cho một năm mới an lành, cả nhà ai cũng mạnh khỏe, công việc, học hành của các con thuận lợi là vui rồi”.

Người dân thị xã An Khê đi lễ chùa ngày đầu năm. Ảnh: Ngọc Minh

Thời tiết khu vực thị xã An Khê ngày đầu năm mới nắng ấm, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình đi lễ chùa. Có mặt tại chùa Quan Âm (thị xã An Khê) từ sáng sớm, anh Phạm Văn Của (tổ 3, thị trấn Kbang), cho hay: "Tôi đi lễ chùa trước rồi về đưa vợ con đi chúc Tết. Nhà ở xa nên đi sớm về sớm. Đầu Xuân, tôi đi lễ chùa cầu mong năm mới công việc được thuận buồn xuôi gió, gia đình ấm no, hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn".

Sau khi lễ chùa, nhiều người đã mua gói muối tài lộc cầu mong sự may mắn trong năm. Ảnh: Ngọc Sang

Ngoài việc đi lễ chùa đầu năm mới, nhiều gia đình cũng đổ về các nghĩa trang để viếng mộ, thắp hương cho ông bà, những người thân đã khuất. Các tuyến đường đổ về nghĩa trang TP. Pleiku và nghĩa trang Trà Đa tấp nập cảnh người viếng mộ.

Nhiều gia đình đổ về các nghĩa trang để viếng mộ, thắp hương cho người thân đã mất. Ảnh: Ngọc Sang

Tại nghĩa trang Trà Đa, việc viếng mộ người thân đã được gia đình anh Lê Thúc Thuyên (tổ 5, phường Hội Phú, TP. Pleiku) giữ nếp nguyên vẹn qua nhiều thế hệ. Cứ đến mùng 1 Tết, con cháu đi làm ăn ở nhiều nơi khác nhau cùng hội tụ về để thắp hương mộ phần ông bà. Và năm nào cũng vậy, con cháu trong gia đình cũng về họp mặt đông đủ trong ngày đầu năm. “Thắp hương cho ông bà, tổ tiên không chỉ thể hiện sự tưởng nhớ mà còn thể hiện tấm lòng, đạo nghĩa của người còn sống đối với những người đã khuất. Đây cũng là dịp để cầu mong ông bà, tổ tiên phù hộ, che chở cho gia đình có thêm sức khỏe, thêm bình an trong năm mới”-Anh Thuyên cho hay.

Anh Lê Thúc Thuyên (tổ 5, phường Hội Phú, TP. Pleiku) hướng dẫn hai con thắp hương cho ông nội. Ảnh: Ngọc Sang

Nhiều năm nay, cứ sáng mùng 1 Tết, bà Võ Thị Cúc (90 tuổi, thôn An Thượng 2, xã Song An, thị xã An Khê) cùng con, cháu đi viếng mộ chồng. Bà Cúc bộc bạch: “Chồng tôi mất hơn 10 năm nay. Trước Tết, tôi đã đến lau dọn phần mộ. Đầu xuân năm mới, tôi lại mang hoa, bánh trái, tiền vàng dâng lễ đầu năm, cầu mong ông ấy phù hộ cho gia đình an lành, con cháu làm ăn phát tài”.

Gia đình ông Phan Đình Vinh (tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê) viếng mộ ông bà và người thân. Ảnh: Ngọc Minh

Đã thành thông lệ, sáng mùng 1 Tết, tất cả con cháu, dâu rể tập trung về nhà ông Phan Đình Vinh (tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê) để đi viếng mộ ông bà và người thân. Ông Vinh chia sẻ: “Tôi là anh cả, nên cứ sáng mùng 1 Tết, các em, con cháu tập trung tại nhà tôi, rồi cùng đi viếng mộ ông bà, tổ tiên để tỏ lòng hiếu thảo”.