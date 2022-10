Ông Nguyễn Văn Thể thôi chức Bộ trưởng GTVT do 'nguyện vọng cá nhân'

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, việc Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể tại kỳ họp thứ 4 tới là do "nguyện vọng cá nhân và sự sắp xếp, phân công của cấp có thẩm quyền".





Chiều 17.10, Tổng thư ký Quốc hội tổ chức họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp 4, Quốc hội khóa XV.





Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin tại họp báo. Ảnh: Gia Hân



Trả lời về lý do Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể tại kỳ họp thứ 4, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại kỳ họp thứ 1 Quốc hội XV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Thể giữ chức Bộ trưởng theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.



Trong thời gian từ đầu nhiệm kỳ tới nay, ông Thể đã cùng tập thể Bộ GTVT triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho Bộ GTVT.



"Hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể xuất hiện các mặt trận, trả lời chất vấn ở Quốc hội thể hiện ông Thể là một Bộ trưởng trách nhiệm, sâu sát", ông Cường nhận xét.



Về lý do miễn nhiệm, ông Cường cho hay, đây là theo "nguyện vọng cá nhân và phân công của cấp có thẩm quyền".



"Theo nguyện vọng cá nhân, phân công của cấp có thẩm quyền, dự kiến tại kỳ họp thứ 4 này, Chính phủ sẽ trình miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng GTVT của ông Thể", ông Cường nêu.



Theo ông Cường, đây là vấn đề đã được Hội nghị T.Ư 6 vừa qua kết luận, quyết định.



"Đây theo nguyện vọng cá nhân sắp xếp cơ quan có thẩm quyền về công tác nhân sự. Rất bình thường thôi, công tác nhân sự của Đảng, Đảng quyết định bố trí nhân sự. Các cơ quan Quốc hội sẽ thực hiện đúng quy trình của pháp luật", ông Cường nói thêm.



Theo chương trình dự kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu, phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng GTVT.



Những thay đổi về nhân sự của Bộ Y tế và Kiểm toán Nhà nước xuất phát từ việc ông Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Y tế) và ông Chu Ngọc Anh (Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ) bị bắt hồi đầu tháng 6, do có sai phạm liên quan đại án Việt Á.



Sau khi ông Nguyễn Thanh Long bị bắt và bãi nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế, bà Đào Hồng Lan (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh) được Bộ Chính trị phân công về Bộ Y tế và được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Y tế.



Tổng kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh khi đó cũng được phân công về Hà Nội giữ chức Phó bí thư Thành ủy, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, thay cho vị trí của ông Chu Ngọc Anh.



Cùng thời điểm đó, ông Ngô Văn Tuấn khi đang là Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, được điều động về giữ chức Phó tổng phụ trách Kiểm toán Nhà nước.



Theo dự kiến, sau khi đã được T.Ư Đảng cho ý kiến, Bộ Chính trị quyết định tại Hội nghị T.Ư 6 vừa qua, tại kỳ họp 4 Quốc hội sẽ làm các quy trình để bầu ông Ngô Văn Tuấn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Y tế.



Đối với nhân sự Bộ trưởng GTVT, hiện do ông Nguyễn Văn Thể đảm nhiệm. Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê ở Đồng Tháp. Sau khi kinh qua nhiều chức vụ khác nhau ở địa phương, ông Thể có 2 năm đảm nhận cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT (2013 - 2015).



Sau 2 năm về làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, năm 2017, ông Thể được điều động trở lại công tác tại Bộ GTVT với cương vị Bộ trưởng và giữ trọng trách từ đó đến nay.

Theo Lê Hiệp (TNO)