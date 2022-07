Thiếu tướng Vũ Hồng Văn làm Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ từ ngày 1/7.





Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. (Nguồn: Tiền Phong)





Ngày 4/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Cục An ninh chính trị nội bộ.



Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, từ ngày 1/7/2022; quyết định điều động Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ từ ngày 1/7.



Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang biểu dương những công lao, đóng góp của Trung tướng Đặng Ngọc Tuyến đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; mong muốn Trung tướng Đặng Ngọc Tuyến sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ cùng những kinh nghiệm quý báu cho công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân không ngừng phát triển, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới.



Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.



Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Thiếu tướng Vũ Hồng Văn là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều đơn vị, vị trí công tác khác nhau, thể hiện được năng lực, trình độ chuyên môn và bản lĩnh người lãnh đạo chỉ huy, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành...



Trong suốt quá trình công tác, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được tập thể tín nhiệm.



Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị trên cương vị công tác mới, với trọng trách rất lớn, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn không ngừng nỗ lực, tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất cùng Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ đơn vị xây dựng Cục An ninh chính trị nội bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.



Đồng thời, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị; tiếp tục tô thắm thêm truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cha anh, cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh chính trị nội bộ qua các thời kỳ đã dày công xây dựng.

