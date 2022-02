Trung tá Nguyễn Thành Huy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an thị xã An Khê

(GLO)- Ngày 14-2, tại trụ sở Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm Trưởng Công an thị xã An Khê và Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.





Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự có lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã An Khê cùng lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh (giữa) trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho Trung tá Nguyễn Thành Huy (bìa trái) và Đại tá Hồ Kỳ Trọng. Ảnh: Nguyễn Hữu



Tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Thành Huy-Phó trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã An Khê; Quyết định điều động Đại tá Hồ Kỳ Trọng-Trưởng Công an thị xã An Khê giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.



Phát biểu giao nhiệm vụ, Giám đốc Công an tỉnh Rah Lan Lâm khẳng định: Đây là niềm vinh dự, tự hào của các đồng chí khi được điều động, bổ nhiệm, đó là sự ghi nhận của Đảng, của ngành đối với quá trình rèn luyện, cố gắng, nỗ lực phấn đấu trong công tác của mỗi cá nhân. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo một số nội dung, nhiệm vụ công tác. Trong đó, yêu cầu các đồng chí trong cương vị mới tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương và Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức hiệu quả các mặt công tác Công an, góp phần cùng lực lượng Công an toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái sang) và lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã An Khê tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Nguyễn Hữu



Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Trung tá Nguyễn Thành Huy và Đại tá Hồ Kỳ Trọng gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã An Khê; đồng thời hứa tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, luôn nêu cao quyết tâm, phấn đấu, gương mẫu trong công tác; đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



NGUYỄN HỮU