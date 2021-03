Đại tá Lê Vinh Quy làm Giám đốc Công an Đắk Lắk thay Thiếu tướng Lê Văn Tuyến

Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thay Thiếu tướng Lê Văn Tuyến được điều động ra Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.



Chiều 1-3, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã thông báo và công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.





Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Thiếu tướng Lê Văn Tuyến



Theo đó, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.





Đại tá Lê Vinh Quy nhận quyết định làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.



Thiếu tướng Lê Văn Tuyến (SN 1973, quê Hà Nội), từng là Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an). Ông được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông vào năm 2017. Tháng 12-2019, ông được Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.





Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng



Đại tá Lê Vinh Quy (SN 1967, quê Quảng Nam), từng là Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Tháng 1-2020, ông Quy được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.



Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Đại tại Lê Vinh Quy có thời gian "sát cánh", lập nhiều chiến công tại Công an tỉnh Đắk Nông. Trong đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 2 ông, Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá nhiều vụ án lớn, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Triệt phá đường dây sản xuất xăng giả của "đại gia" xăng dầu Trịnh Sướng và đồng bọn; triệt phá đường dây sản xuất tiền giả liên tỉnh, thành; triệt phá vụ án sản xuất cà phê từ phế phẩm cà phê nhuộm than pin…

Theo Cao Nguyên (NLĐO)