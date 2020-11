Trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.



Điều động, bổ nhiệm chủ tịch Tập đoàn dầu khí làm phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao Quyết định Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn cho ông Hoàng Quốc Vượng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)



Sáng 24/11, tại Trụ sở Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.



Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trao quyết định chỉ định Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam Hoàng Quốc Vượng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.



Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng ông Hoàng Quốc Vượng đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng này; chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, lựa chọn cán bộ đủ đức đủ tài, đủ kinh nghiệm, xứng đáng đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên.



Phó Thủ tướng khẳng định việc kiện toàn cán bộ chủ chốt, người đứng đầu Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam để chèo lái con tàu dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển vững vàng trong giai đoạn tới là rất quan trọng. Trọng trách là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam vừa là trách nhiệm hết sức lớn cũng là vinh dự đối với ông Hoàng Quốc Vượng trong giai đoạn phát triển mới hiện nay.



Đánh giá năm 2020 là năm khó khăn nhất của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam do tác động kép của đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương nỗ lực vượt khó của lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức Tập đoàn trong duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo có lãi.



Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị ông Hoàng Quốc Vượng cần quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, tinh gọn, phát huy phương châm “Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động” để đưa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững; tập trung đổi mới nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tận dụng tối đa những thành quả đã xây dựng và tích lũy được của Tập đoàn, những tinh hoa của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kịp thời nhạy bén trước những xu thế toàn cầu.





Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)





Cùng với đó, Tập đoàn cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đang bị chậm so với yêu cầu, đảm bảo hiệu quả như: Chuỗi dự án khí điện Cá voi xanh, khí điện Sơn Mỹ, Thị Vải; Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; đảm bảo công suất và hoạt động của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn...



Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn cần tập trung ngay vào việc thực hiện các ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng, sớm hoàn thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào vận hành an toàn, đảm bảo chất lượng trong năm 2021-2022, giảm thiểu những thiệt hại do sai phạm đã xảy ra trước đây làm chậm tiến độ.



Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam xây dựng phương án sẵn sàng triển khai đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 ngay sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo xử lý các vấn đề còn tồn tại của 5 dự án khó khăn yếu kém của Tập đoàn là Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ, Nhà máy Đóng tàu Dung Quất và ba nhà máy nhiên liệu sinh học.



Tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng phát biểu. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)



Phó Thủ tướng tin tưởng với bề dày kinh nghiệm, qua nhiều năm công tác tại những vị trí khác nhau, ông Hoàng Quốc Vượng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam.



Bày tỏ vinh dự khi được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, ông Hoàng Quốc Vượng nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình; khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần tập thể, đoàn kết cùng đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành dầu khí Việt Nam.



Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, tốt nghiệp Trường Đại học Địa chất thăm dò Moskva. Ông đã đảm nhiệm các vị trí công tác như Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Công Thương.

