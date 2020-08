Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ đội biên phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Trung tướng Đỗ Danh Vượng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng - Ảnh Nguyễn Minh



Ngày 7.8, Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã công bố kết quả bầu cử nhân sự tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Theo đó, hội nghị đã bầu ra Ban thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng gồm 5 ủy viên, Ban chấp hành Đảng ủy Bộ đội Biên phòng có 25 ủy viên. Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 5 - 7.8, có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng bộ đội biên phòng vững mạnh toàn diện, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.



Trong năm 5 qua, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, bình yên biên giới; tích cực giúp đỡ đồng bào biên giới phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.



Qua thống kê, lực lượng biên phòng đã phát hiện, bắt giữ 54.314 vụ, với 90.064 đối tượng trong các vụ án vi phạm pháp luật ở địa bàn biên giới; giải cứu thành công 1.969 nạn nhân trong các đường dây tội phạm mua bán người; bắt giữ 16,85 tấn ma tuý, hơn 12.990 tấn quặng và 6,4 tấn thuốc nổ.



Các đồn biên phòng đã nhận đỡ đầu và nuôi dưỡng 3.000 trẻ em khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có gần 200 trẻ em người Lào và Campuchia; nhận nuôi tại đồn 355 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



Trong 5 năm qua, lực lượng biên phòng xác lập và đấu tranh thành công 10 chuyên án lớn, 4.597 kế hoạch nghiệp vụ và phương án chống hoạt động của địch, đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia; xử lý 818 vụ với 7.453 đối tượng, thu giữ 13 súng quân dụng, 1.221 súng tự chế, 263 súng kíp, gần 3.000 viên đạn các loại.



Xử nghiêm sai phạm, không có vùng cấm



Phát biểu tại đại hội, đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ghi nhận trong 5 năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các địa phương đấu tranh ngăn chặn, đấu tranh xử lý tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam; bảo vệ ngư dân trên biển, xử lý tốt các vụ việc, không để hình thành điểm nóng, phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.



Bên cạnh đó, công tác đối ngoại biên phòng có nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, góp phần rất quan trọng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.



Định hướng công tác trong nhiệm kỳ tới, đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, Đảng bộ Bộ đội biên phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững nguyên tắc, kiên định về đường lối chiến lược, đồng thời linh hoạt, sáng tạo, có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống xảy ra trên biên giới, vùng biển; không để bị động, bất ngờ, không sơ hở để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá.



Đại tướng Lương Cường cũng yêu cầu, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh giản tổ chức biên chế tinh, gọn, mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo. Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng biên phòng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, biểu dương, khen thưởng kịp thời, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm.

Theo Phan Hậu (thanhnien)