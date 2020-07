Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long là quyền Bộ trưởng Y tế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đều tin tưởng ông Nguyễn Thanh Long là hạt nhân đoàn kết cùng tập thể, lãnh đạo Bộ Y tế và toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại Trụ sở Chính phủ hôm 10/7. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)



Sáng 14/7, lễ trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế và quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, đã diễn ra tại Bộ Y tế.



Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và một số bộ, ban, ngành, đoàn thể...



Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long đã được Bộ Chính trị, Ban cán sự Đảng của Chính phủ tín nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đều tin tưởng ông Nguyễn Thanh Long là hạt nhân đoàn kết cùng tập thể, lãnh đạo Bộ Y tế và toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục kế thừa, có bước phát triển với tinh thần "thầy thuốc như mẹ hiền" và thêm nữa tinh thần "việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì tránh."



Theo Phó Thủ tướng, ngành y tế có đội ngũ cán bộ khoa học, chuyên gia, bác sỹ và đội ngũ những người làm công tác quản lý rất có kinh nghiệm, đã được rèn luyện, thử thách qua hai cuộc kháng chiến và suốt thời gian qua. Do đó, tuy còn những khó khăn của một nước đang phát triển nhưng so với nhiều ngành, ngành y tế vẫn có những thuận lợi vì có lực lượng rất hùng hậu.



Qua đợt chống dịch vừa rồi có thể thấy, chúng ta cần quán triệt đúng tinh thần "việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm," chăm lo cho người bệnh như mẹ hiền. Thời điểm này, ngành y tế, cá nhân quyền Bộ trưởng phải kiên định, sáng tạo để giữ vững thành quả chống dịch suốt thời gian qua.



Phó Thủ tướng mong toàn ngành y tế tiếp tục đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết. Có như vậy, ngành sẽ được người dân tin tưởng, yêu mến và ủng hộ.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long bày tỏ nhiệm vụ được giao là niềm tự hào, niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân cả nước.



Trong thời gian tới, ông cam kết tiếp tục cùng toàn ngành kế thừa những truyền thống tốt đẹp, chân giá trị cao quý mà các thế hệ cán bộ và nhân viên y tế đã dầy công tạo dựng; phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, ý chí, khát vọng, tinh thần vươn lên của toàn ngành để phục vụ người dân ngày một tốt hơn, từng bước nâng cao vị thế của ngành Y tế Việt Nam.



Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long cũng chia sẻ Việt Nam đã trải qua giai đoạn hết sức khó khăn, nhất là khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Mỗi y bác sỹ là một chiến sỹ áo trắng được nhân dân tin yêu trong trận chiến phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, toàn ngành phải cùng nhau đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.



Trước đó, ngày 7/7, Bộ Chính trị có quyết định số 2228-QĐNS/TW, chỉ định ông Nguyễn Thanh Long, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.



Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 977/QĐ-TTg giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Theo Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)