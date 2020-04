Bộ trưởng Công an bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc và nhiều nhân sự lãnh đạo

Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời có quyết định điều động một Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh sang công tác tại địa phương khác.





Thượng tá Phạm Thanh Phương và Đinh Việt Dũng (áo trắng) nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh (ảnh Công an Hà Tĩnh).

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, thượng tá Phạm Thanh Phương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và thượng tá Đinh Việt Dũng, Trưởng phòng An ninh đối nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết trên cho thượng tá Phạm Thanh Phương và thượng tá Đinh Việt Dũng. Tại buổi Lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã thông báo điều động đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại tá Thừa trước khi về Hà Tĩnh công tác từng là Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thừa Thiên Huế.

Liên quan đến công tác nhân sự và bộ máy của ngành Công an, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V và cơ sở 2 của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đã được sáp nhập.

Từ việc sáp nhập trên, Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Quốc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng điều động nhân sự giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II gồm: Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II; Thượng tá Bùi Nghi Lâm; Đại tá Trần Đình Trung, Đại tá Đặng Văn Hiến (cùng là Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V); Thượng tá Nguyễn Thị Xuyến, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI.

Ngày 27/4, tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Đại học An ninh nhân dân, Bộ Công an (Thành phố Hồ Chí minh), Bộ Công an cũng tổ chức lễ trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ.

Cụ thể, Bộ trưởng Công an đã điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Giang Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Bổ nhiệm đại tá Nguyễn Trần Hiếu, Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân. Bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Thành Phúc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.