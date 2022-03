Lễ cúng Quý Xuân ở đình Chí Công

(GLO)- Hàng năm, vào ngày 19-2 Âm lịch, người dân thôn Chí Công (xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) lại tề tựu về đình Chí Công để cùng nhau dự lễ cúng Quý Xuân hay còn gọi là cúng Xuân Kỳ. Lễ cúng thực hiện theo nghi thức truyền thống, cầu cho quốc thái dân an, đời sống người dân ấm no, hạnh phúc.