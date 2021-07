(GLO)- Cùng với lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam, lực lượng an ninh Công an TP. Pleiku luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, mưu trí, tận tụy, làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu giúp Thành ủy, UBND thành phố trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên địa bàn.