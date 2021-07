(GLO)- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp bắt giữ 5 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán 1,2 kg ma túy đá do Dương Hồng Thái (SN 1988, trú tại thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) cầm đầu. Đây là vụ án có số lượng ma túy đá thu giữ được lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay.