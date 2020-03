(GLO)- Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm 2020 tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019. Toàn tỉnh đã xảy ra 56 vụ TNGT, làm chết 35 người và 59 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2019 tăng 7,69% số vụ, 2,94% số người chết và 31,11% số người bị thương. Trong đó, số vụ TNGT rất nghiêm trọng tăng 200%.

.