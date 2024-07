(GLO)- Chương trình “Học làm chiến sĩ công an” do Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Thành Đoàn Pleiku, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh, Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku tổ chức đã giúp 57 thiếu nhi có những trải nghiệm, kỹ năng bổ ích.