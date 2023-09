Bàn giao nhà “Khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi khó khăn ở xã Chư Á

(GLO)- Theo thông tin từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sau khi kết thúc vòng thi thứ 2 Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V, năm 2023, Trung úy Nguyễn Thị Ngọc Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc vượt qua 56.000 thí sinh trong toàn quốc để lọt vào vòng top 15, tham dự vòng chung kết.

(GLO)- “Chúng em với an toàn giao thông và an ninh mạng” là chủ đề liên hoan các đội tuyên truyền pháp luật năm 2023 do Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức trong 2 ngày 21 và 22-8 tại Nhà Thiếu nhi thành phố. Liên hoan đã góp phần nâng cao ý thức cho thanh thiếu nhi trong việc chấp hành pháp luật.