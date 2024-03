“Áo xanh” xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Sôi nổi ngày ra quân

Lễ khởi động Tháng Thanh niên được Tỉnh Đoàn tổ chức vào ngày 29-2 tại thị xã An Khê với sự tham gia của lãnh đạo HĐND tỉnh, Tỉnh Đoàn, các ban, ngành của tỉnh cùng hơn 400 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và thiếu nhi trên địa bàn.

Những tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương đất nước, niềm tự hào và khát khao cống hiến của tuổi trẻ như: “Sứ mệnh thanh niên”, “Gia Lai những chặng đường chiến công”, “Hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam” do ĐVTN biểu diễn đã mang lại không khí sôi động. Tại đây, Tỉnh Đoàn vận động nguồn lực xã hội hóa tặng 20 chiếc xe đạp cho một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 đàn gà “Khăn quàng đỏ” cho Hội đồng Đội thị xã An Khê. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng cho Thị Đoàn An Khê 50 bản đồ Việt Nam. Ngoài ra, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh còn tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã An Khê.

Ngay sau lễ phát động, ĐVTN đã nhanh chóng triển khai thực hiện các công trình, phần việc hưởng ứng như: hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại Trung tâm Thương mại thị xã An Khê; tập huấn Chương trình OCOP cho thanh niên phường Tây Sơn; chuyển giao khoa học kỹ thuật và tặng mô hình vườn cây sinh kế cho thanh niên xã Cửu An; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân xã Song An…

Em Đinh Thị Cẩm Sương (lớp 9B, Trường Tiểu học-THCS Đỗ Trạc, xã Cửu An, thị xã An Khê) hết sức vui mừng khi được Hội đồng Đội tỉnh và BIDV Gia Lai hỗ trợ xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ”. Ngôi nhà được khởi công ngay sau lễ phát động với diện tích xây dựng khoảng 40 m2, kinh phí xây dựng 90 triệu đồng, trong đó, BIDV Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng, Thị Đoàn An Khê hỗ trợ 20 triệu đồng, UBND xã Cửu An hỗ trợ 20 triệu đồng. “Gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Bố em mất sớm nên mẹ rất vất vả để nuôi 5 người con ăn học. Được các cô chú hỗ trợ xây nhà, em biết ơn nhiều lắm”-Sương bày tỏ.

Vừa đào hố vừa hướng dẫn ĐVTN trồng cây xanh ngay sau lễ phát động, anh Vũ Hoài Nam-Bí thư Đoàn phường An Phước (thị xã An Khê) chia sẻ: “Tôi thấy rất vui khi được góp sức trẻ vào các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng. Ngoài trồng cây xanh, Đoàn phường còn tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” và giải bóng đá mini trong Tháng Thanh niên đầy ý nghĩa này”.

Sau lễ khởi động cấp tỉnh, các tổ chức Đoàn trực thuộc đã đồng loạt ra quân thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng. Ngày 2-3, Thành Đoàn Pleiku thành lập 7 đội hình thanh niên tình nguyện thực hiện các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2024 gồm: xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh; hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng; xây dựng tổ dân phố điện tử; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng; hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp...

Ngay sau khi thành lập, các đội hình tình nguyện nhanh chóng triển khai các nội dung, phần việc cụ thể. Theo đó, khối công chức trẻ thành phố khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân làng D (xã Gào); đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại Trung tâm Thương mại TP. Pleiku; đội thanh niên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh sơn-vẽ trang trí các trụ điện tại phường Trà Bá…

Tại làng Ốp (phường Hoa Lư), 20 ĐVTN triển khai dọn vệ sinh, trồng 20 cây hoa giấy và lắp đặt 2 nhà vệ sinh di động nhằm tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp cho khuôn viên nhà rông của làng. Anh Bùi Hoàng Vũ-Bí thư Đoàn phường Hoa Lư-cho biết: “Với khí thế sôi nổi trong ngày đầu ra quân, ĐVTN nỗ lực, quyết tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay xây dựng địa phương và tạo cơ hội cho tuổi trẻ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”.

Tình nguyện vì cộng đồng

“Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” là chủ đề xuyên suốt của Tháng Thanh niên năm 2024. Theo đó, tuổi trẻ Gia Lai phấn đấu thực hiện 10 chỉ tiêu gồm: 100% Đoàn cấp huyện tổ chức hoặc chỉ đạo tổ chức 1 hành trình đến với các di tích, địa chỉ đỏ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; 100% Đoàn cấp huyện giới thiệu, tuyên truyền được ít nhất 1 tấm gương, câu chuyện đẹp của cán bộ Đoàn, ĐVTN gắn với cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Gia Lai thời kỳ mới”; cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”; 100% Đoàn cấp huyện có ít nhất 1 hoạt động cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương; tuổi trẻ toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 100 ngàn cây xanh; 100% Đoàn cấp huyện và tương đương tổ chức ít nhất 1 hoạt động tham gia hỗ trợ thôn, làng khó khăn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; phối hợp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 15.000 ĐVTN trở lên, ít nhất 3.000 thanh niên được giới thiệu việc làm…

Bên cạnh một số chỉ tiêu cụ thể, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các công trình, phần việc phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Về phương thức triển khai các hoạt động của Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, tổ chức tập hợp thanh niên; chú trọng thực hiện 3 liên kết (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) trong việc thực hiện các hoạt động tình nguyện; các tổ chức Đoàn chuẩn bị lực lượng tham gia hoạt động tình nguyện chu đáo, có phương án huy động sớm các nguồn lực, sự đóng góp của xã hội trong việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Điểm mới của Tháng Thanh niên năm nay là kết hợp giữa “chuyển đổi số” và “tình nguyện”, vừa phát huy tính sáng tạo của ĐVTN vừa góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng.

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong ĐVTN, lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2024 đã được tổ chức đồng loạt trên toàn tỉnh. Tất cả ĐVTN đều rất phấn khởi, hăng hái và thể hiện sự nghiêm túc, quyết tâm khi tham gia các hoạt động trong Tháng Thanh niên. Huyện Đoàn Chư Păh trao tặng “Đường cây thanh niên” gồm 100 cây muồng hoàng yến và 2 camera an ninh cho xã Ia Ka; tặng 5 đàn gà “Khăn quàng đỏ” cho học sinh Trường THCS Ia Ka… Huyện Đoàn Chư Sê đã triển khai xây dựng 2 căn nhà “Đại đoàn kết” (trị giá 100 triệu đồng) và 1 công trình sân chơi (trị giá 50 triệu đồng) cho người dân và thiếu nhi xã Ia Ko. Anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê-cho biết: “Các hoạt động trong Tháng Thanh niên được triển khai đa dạng, liên tục theo kế hoạch đã đề ra nhằm tạo môi trường để ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện với cộng đồng”.

Qua 20 năm triển khai, Tháng Thanh niên đã được các cấp bộ Đoàn, ĐVTN trên địa bàn tỉnh triển khai bằng nhiều hoạt động có ý nghĩa, đa dạng về hình thức, phù hợp với tình hình thực tiễn và thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn-thông tin: “Tháng Thanh niên năm nay diễn ra trong thời điểm triển khai đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Do đó, các hoạt động trong Tháng Thanh niên sẽ gắn với đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội. Các tổ chức cơ sở Đoàn và ĐVTN nỗ lực hành động với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Tháng Thanh niên”.