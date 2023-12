Tại chương trình, các em được cán bộ nghiệp vụ Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh chia sẻ kỹ năng xử lý tình huống khi gặp tai nạn đuối nước, kỹ năng bơi an toàn, những nội dung cơ bản của Luật Trẻ em, phòng-chống xâm hại trẻ em, các biện pháp phòng-chống tai nạn thương tích; hướng dẫn các tình huống giả định, các phương pháp giải cứu và sơ cấp cứu nạn nhân bị đuối nước… Ngoài ra, các em còn được tham gia các trò chơi nhằm nâng cao kiến thức về Luật Trẻ em, phòng-chống xâm hại trẻ em, phòng-chống tai nạn thương tích…

Thông qua chương trình nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, tai nạn thương tích và an ninh học đường trong thiếu nhi, tạo môi trường học tập, sinh hoạt an toàn và lành mạnh cho các em. Từng bước hạn chế tình trạng bị mắc và tử vong do tai nạn thương tích, đuối nước gây ra.

Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh cũng đã trao 20 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng.