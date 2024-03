Tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới-Biên cương Tổ quốc tôi” tại xã Ia Chía

(GLO)- Ngày 16-3, các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Ia Grai tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới-Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2024 tại xã Ia Chía (huyện Ia Grai).

Tại chương trình, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã tuyên truyền đến người dân xã Ia Chía về việc đăng ký tài khoản định danh điện tử, Luật Cư trú; phổ biến pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Luật Giao thông đường bộ; kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Dịp này, đại diện các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai đã trao tặng 17 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Ia Chía; tặng 5 suất quà (400.000 đồng/suất) cho lực lượng Công an viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1 quả bóng chuyền cho Đoàn Thanh niên xã; tặng 20 cây xanh và 1 bản đồ Việt Nam cho Công an xã Ia Chía.

Đoàn cơ sở Công an huyện Ia Grai tặng 34 bình chữa cháy cho người dân; Nha khoa thẩm mỹ Happy Smile (TP. Pleiku) khám răng miễn phí, tặng phiếu quà tặng cho 50 người dân và thanh-thiếu niên của xã Ia Chía.

Chương trình là cơ hội để tuổi trẻ Công an phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, lan tỏa cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động. Thông qua chương trình, người dân được tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.