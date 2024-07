Tại hội nghị báo cáo viên của Đoàn, các đại biểu được Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo quán triệt chuyên đề: Việc triển khai thực hiện kế hoạch số 183-KH/TĐTN-BTG ngày 31-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy chế nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đoàn viên, thanh-thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng An ninh mạng (Công an tỉnh) thông tin chuyên đề: Vai trò, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc nhận diện và phòng-chống các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao trong giai đoạn hiện nay.

Thượng tá Phan Thanh Hải-Phó Trưởng phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) thông tin đến các đại biểu chuyên đề: Công tác dân tộc, tôn giáo và một số nội dung cần lưu ý của công tác dân tộc, tôn giáo góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay.

Hội nghị báo cáo viên được Tỉnh Đoàn tổ chức 1 năm 2 lần nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt và lực lượng báo cáo viên của Đoàn; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng báo cáo viên của Đoàn trong tỉnh thời gian tới.