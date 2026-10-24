Tin thế giới sáng 24-10: Toàn bộ sân bay tại Mosocw tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

(GLO)- Toàn bộ sân bay tại Mosocw tạm ngừng hoạt động do báo động không kích; Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại Oleshky; Thêm 2 tàu chở dầu trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-10.

Toàn bộ 4 sân bay tại Mosocw tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Chiều 23-10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moscow - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Toàn bộ 4 sân bay tại Moscow tạm ngừng hoạt động do báo động không kích. Ảnh: TASS

Lệnh hạn chế bay đã khiến hàng chục chuyến bay đi và đến bị đình trệ, hoãn hoặc hủy. Nhiều máy bay buộc phải bay vòng chờ chỉ lệnh hạ cánh hoặc chuyển hướng sang các sân bay dự phòng lân cận, trong đó có sân bay Pulkovo ở thành phố Saint Petersburg.

Sau khoảng 3 giờ tạm ngừng để lực lượng phòng không xử lý các mục tiêu tiếp cận, các sân bay đã từng bước nối lại hoạt động. Tuy nhiên, đến khoảng 17h30 cùng ngày (21h30 theo giờ Hà Nội), một số biện pháp hạn chế tiếp tục được áp dụng trở lại khi xuất hiện các tín hiệu cảnh báo an ninh mới, khiến lịch trình của hàng trăm chuyến bay tại đầu mối giao thông hàng không Moscow tiếp tục bị xáo trộn.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29-10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Ảnh chụp trên cao thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson (Ukraine) mà Nga kiểm soát. Ảnh được công bố ngày 16-9. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Ngày 23-10, Nhà Trắng cho biết Ukraine và Nga đã nhất trí tạm thời đình chỉ các hoạt động quân sự tại thành phố Oleshky do Nga kiểm soát, thuộc tỉnh Kherson, bắt đầu từ ngày 29-10, nhằm tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và chuẩn bị sơ tán dân thường.

Nhà Trắng tuyên bố: "Cả hai quốc gia đã nhất trí tạm thời chấm dứt mọi hoạt động quân sự tại Oleshky để cho phép hàng viện trợ nhân đạo được đưa vào thành phố và chuẩn bị sơ tán dân thường thông qua một hành lang an toàn được chỉ định".

Theo thông báo, các đại diện dân sự của Ukraine và Nga sẽ đến từng nhà để gặp người dân và đánh giá nhu cầu hỗ trợ. Nhà Trắng cũng cho biết bà Melania Trump đã thu xếp để một "tổ chức truyền thông Mỹ độc lập, không thiên vị" đồng hành và ghi lại hoạt động của các nhóm công tác hai nước.

Thêm 2 tàu chở dầu trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đêm 24-10 thông báo có thêm 2 tàu chở dầu cỡ lớn bị trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Cả 2 con tàu bị cháy khoang máy và không thể tiếp tục di chuyển.

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định 2 phương tiện va phải thủy lôi do đi vào tuyến phi pháp và không an toàn ở phía Nam eo biển Hormuz. Cả 2 con tàu bị cháy khoang máy và không thể tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, thông tin về quốc tịch các tàu cũng như tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập.

Thời gian qua, Iran nhiều lần thông báo về việc tàu dầu bị trúng thủy lôi, thậm chí bị tập kích, khi đi vào các tuyến lưu thông không phải do Tehran chỉ định và bị coi là bất hợp pháp ở eo biển Hormuz. Trong đó, chỉ riêng 2 ngày 21 và 22-10, IRGC thông báo có tới 7 tàu dầu bị tấn công hoặc va phải thủy lôi.

Pháp tăng cường an ninh nhằm kiểm soát làn sóng biểu tình

Theo giới chức Pháp, lực lượng được huy động sẽ tăng khoảng 20% so với cuối tuần trước, bao gồm các đơn vị cảnh sát tinh nhuệ, khoảng 20 xe bọc thép và 15 xe phun nước vòi rồng.

Pháp tăng cường an ninh nhằm kiểm soát làn sóng biểu tình. Ảnh: AFP

Pháp sẽ huy động khoảng 70.000 nhân viên an ninh trên toàn quốc trong ngày 24-10 nhằm bảo đảm trật tự trước làn sóng biểu tình mới, sau khi các cuộc biểu tình cuối tuần trước dẫn đến tình trạng bạo lực đường phố nghiêm trọng.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 23-10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cảnh báo những lời kêu gọi bạo lực và cướp bóc đang lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có những lời kêu gọi từ các nhóm cực tả nhằm vào các công trình công cộng.

Theo giới chức Pháp, lực lượng được huy động sẽ tăng khoảng 20% so với cuối tuần trước, bao gồm các đơn vị cảnh sát tinh nhuệ, khoảng 20 xe bọc thép và 15 xe phun nước vòi rồng. Việc tăng cường an ninh diễn ra sau những chỉ trích về công tác dự báo tình hình và thu thập thông tin của cảnh sát trước các vụ bạo lực tuần trước.