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Tạm dừng lưu thông tuyến đường Trần Hưng Đạo đến ngày 8-11 phục vụ Festival quốc tế cồng chiêng

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(GLO)- Các phương tiện sẽ tạm dừng lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, khu vực trước Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đến hết ngày 8-11 để phục vụ Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026.

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Theo thông báo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, việc tạm dừng lưu thông các loại phương tiện qua đường Trần Hưng Đạo, khu vực trước Quảng trường Đại Đoàn Kết bắt đầu từ 18 giờ ngày 6 đến hết 8-11 nhằm bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ tổ chức Festival.

Một trong những điểm nhấn của Festival là chương trình nghệ thuật "Đêm hội cồng chiêng", diễn ra lúc 20 giờ tối nay (7-11) tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Chương trình được dàn dựng trên sân khấu thực cảnh, tái hiện đời sống, sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc Tây Nguyên, với sự tham gia của các nghệ nhân và nhiều nghệ sĩ như: NSND Thanh Lam, NSƯT Cao Minh, ca sĩ Phạm Anh Khoa...

Đặc biệt, chương trình còn giới thiệu 2 ca khúc được sáng tác riêng cho lễ hội là "Vang xa tiếng cồng chiêng" của nhạc sĩ, ca sĩ Vinh Khuất và "Giữ lấy cồng chiêng" của ca sĩ Thái Dương 9X.

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Quang cảnh buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng” vào tối 6-11. Ảnh: Lam Nguyên

Dịp này, tỉnh Gia Lai cũng tổ chức trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với Bộ cồng chiêng Kơ Đơ và Sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú.

Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách còn có dịp trải nghiệm không gian "Ẩm thực Gia Lai hội tụ" với 36 gian hàng tại khu vực đường Anh hùng Núp; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống, trải nghiệm nghề thủ công, nghệ thuật dân gian và giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương.

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