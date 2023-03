(GLO)- Sáng 26-3, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai đã diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc Giải bóng đá mini chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Chính trị nội bộ (10/5/1958-10/5/2023).

Trận chung kết diễn ra giữa 2 đội bóng Sở Nội vụ và Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Gia Lai). Các cầu thủ của Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã chơi có phần nhỉnh hơn và nhanh chóng có 2 bàn dẫn trước trong hiệp 1. Sở Nội vụ nỗ lực tấn công nhưng tỏ ra bế tắc trong hầu hết khoảng thời gian của trận đấu.

Tuy nhiên, chỉ trong 3 phút cuối trận, Sở Nội vụ đã bất ngờ có liên tiếp 2 bàn thắng gỡ hòa 2-2 buộc trận đấu phải bước vào loạt penalty may rủi. Ở loạt sút này, Sở Nội vụ đã dứt điểm chuẩn xác hơn để hạ gục đối thủ với tỷ số 2-1 bước lên ngôi vô địch.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao Cúp vô địch cho Sở Nội vụ, Phòng An ninh Chính trị nội bộ giành ngôi Á quân, 2 đội bóng Báo Gia Lai và Văn phòng UBND tỉnh giành giải đồng hạng 3, đội bóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh giành giải phong cách.

Giải đấu diễn ra từ 24-3 quy tụ hơn 70 cầu thủ đến từ 7 đội bóng tham gia tranh tài gồm các đội: Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bệnh viện mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai và Báo Gia Lai. Giải là hoạt động ý nghĩa nhân dịp chào mừng Ngày truyền thống của lực lượng An ninh Chính trị nội bộ cũng như tạo cơ hội giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan.