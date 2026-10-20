Sau vụ hơn 40 người nhiễm độc khí clo: Bình khí cũ, hóa chất nguy hiểm phải xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ rò rỉ khí clo từ 1 cơ sở thu mua phế liệu tại Hà Nội khiến hơn 40 người nhập viện là lời cảnh báo về nguy cơ từ hóa chất tồn dư. Bình khí cũ, hóa chất không rõ nguồn gốc phải được quản lý, thu gom và xử lý ra sao để tránh những tai nạn tương tự?

Sáng 19-10, sự cố rò rỉ khí clo tại thôn Mễ Sơn (xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội) khiến hàng chục người phải nhập viện, trong đó có những trường hợp suy hô hấp nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ 1 bình chứa khí clo lỏng từng sử dụng trong y tế, được thu mua cùng phế liệu sắt vụn. Bình khí bị rò rỉ, khiến khí độc phát tán ra khu vực xung quanh.

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã tiếp nhận 42 trường hợp nghi ngộ độc khí clo trên địa bàn xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội. Ảnh: BVCC/Znews

Vụ việc cho thấy những bình chứa hóa chất tưởng chừng chỉ còn giá trị phế liệu vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Clo là khí độc, có khả năng gây kích ứng mạnh mắt và hệ hô hấp. Khi tiếp xúc ở nồng độ cao, người bị phơi nhiễm có thể bị tổn thương phổi nghiêm trọng, suy hô hấp, thậm chí tử vong.

Đặc biệt, người dân khó xác định mức độ nguy hiểm của 1 bình khí cũ chỉ bằng cách quan sát bên ngoài. Bình đã qua sử dụng hoặc bị bỏ quên lâu ngày vẫn có thể còn hóa chất bên trong, chịu áp suất hoặc bị ăn mòn, hư hỏng.

Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất là không tự ý tháo mở, cắt, đục, hàn, khò nóng hoặc tác động cơ học vào các bình khí không rõ nguồn gốc. Người thu mua phế liệu cũng không nên mặc định bình chứa đã hết hóa chất chỉ vì đã cũ hoặc không còn nhãn nhận diện.

Theo khuyến cáo của TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, người dân không nên tự ý khò bình hoặc ép lấy phế liệu từ các bình khí không rõ nguồn gốc. Những bình này cần được giao cho cơ quan chuyên trách để có biện pháp xử lý an toàn.

Đối với hóa chất tồn dư, dụng cụ chứa hóa chất và chất thải phát sinh trong quá trình sử dụng, pháp luật yêu cầu phải được xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường. Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, cũng quy định trách nhiệm quản lý an toàn hóa chất và xử lý hóa chất nguy hiểm.

Với các bình khí cũ, bình chứa hóa chất không rõ thành phần hoặc có dấu hiệu rò rỉ, người phát hiện cần tránh tiếp xúc, không tự vận chuyển đến nơi khác và nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý.

Khi xảy ra sự cố, cần tránh xa khu vực nghi nhiễm độc, cảnh báo những người xung quanh và gọi lực lượng cứu hộ, chữa cháy qua số 114. Không tự tiếp cận hiện trường để khóa van hoặc di chuyển bình nếu không có trang bị bảo hộ và chuyên môn phù hợp.

Việc thu gom, vận chuyển và xử lý những bình chứa nguy hiểm cần được thực hiện bởi lực lượng có chuyên môn, phương tiện bảo hộ và quy trình phù hợp với đặc tính hóa chất.

Đối với hóa chất không rõ nguồn gốc, việc xác định thành phần, đánh giá nguy cơ và lựa chọn phương án xử lý phải do đơn vị chuyên trách thực hiện, tránh làm phát tán chất độc ra môi trường.

Từ vụ việc tại Hà Nội, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý an toàn một bình khí rò rỉ mà còn là tăng cường kiểm soát hoạt động thu mua phế liệu, phát hiện sớm các bình chứa hóa chất nguy hiểm và nâng cao nhận thức cộng đồng.