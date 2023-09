Pleiku: Thực hiện 48 công trình măng non trong năm học 2022-2023

(GLO)- Sáng 18-8, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Dự ngày hội có lãnh đạo, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ; Phòng Xây dựng phong trào và bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh). Tham gia ngày hội có Thường trực Tỉnh Đoàn; lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Tỉnh Đoàn và Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh; đoàn viên, thanh niên phường Tây Sơn (TP. Pleiku).