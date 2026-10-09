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Thế giới

Nobel Hòa bình 2026: Ai sẽ được vinh danh giữa thế giới nhiều xung đột?

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, TNO, Reuters)

(GLO)- Ủy ban Nobel Na Uy sẽ công bố chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026 vào lúc 11 giờ ngày 9-10 tại Oslo (16 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam). Giải thưởng năm nay có 287 cá nhân và tổ chức được đề cử, trong khi danh sách ứng viên tiếp tục được giữ kín.

Số đề cử gồm có 208 cá nhân và 79 tổ chức. Danh sách đầy đủ được bảo mật trong 50 năm, vì vậy những cái tên được nhắc đến trước giờ công bố chỉ phản ánh dự đoán của giới quan sát hoặc thông tin do bên đề cử công khai, không phải danh sách được Ủy ban Nobel xác nhận.

Trong các dự đoán có những cái tên đáng chú ý, gồm Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), mạng lưới ứng phó khẩn cấp tại Sudan (ERR) và Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). Giáo hoàng Leo XIV, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng được nhắc tới.

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Một bản sao của Huy chương Nobel Hòa bình tại Viện Nobel Na Uy. Ảnh: Reuters

Việc lựa chọn diễn ra trong bối cảnh xung đột gia tăng. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO), năm 2025 ghi nhận 65 cuộc xung đột vũ trang có sự tham gia của ít nhất một bên là nhà nước, mức cao nhất kể từ năm 1946.

Trả lời trước ngày công bố, Thư ký Ủy ban Nobel Na Uy Kristian Berg Harpviken cho biết ủy ban theo dõi sát những thay đổi của trật tự quốc tế.

Những cá nhân thúc đẩy các sáng kiến, thể chế và phương thức hợp tác mới phù hợp với mục tiêu trong di chúc của Alfred Nobel là đối tượng được ủy ban quan tâm.

Bối cảnh quốc tế thời gian qua cũng khiến các lựa chọn thêm khó đoán. Theo Viện nghiên cứu hòa bình Oslo (PRIO), năm 2025 ghi nhận 65 cuộc xung đột vũ trang có sự tham gia của ít nhất một quốc gia, mức cao nhất kể từ năm 1946.

Nobel Hòa bình do một ủy ban gồm 5 thành viên được Quốc hội Na Uy bổ nhiệm lựa chọn. Ủy ban hoạt động độc lập, trong khi Chính phủ Na Uy cũng chỉ biết kết quả cùng thời điểm công chúng.

Các thành viên tìm kiếm sự đồng thuận, nhưng có thể quyết định theo đa số nếu không thống nhất được lựa chọn.

Giải thưởng năm 2026 có giá trị 12 triệu kronor Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu USD. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 10-12, nhân dịp tưởng niệm ngày mất của Alfred Nobel.

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