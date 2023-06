Nhiều công trình của thanh niên hỗ trợ người dân ở Lâm Đồng trong dịp hè

Anh Ndu Ha Biên, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, cho biết trong số các hoạt động thanh niên tình nguyện hè nổi bật phải kể đến Ngày cao điểm tình nguyện "Vì đàn em thân yêu" và Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông diễn ra tại H.Di Linh và các huyện, thành phố trong tỉnh vào ngày 11.6 vừa qua.

Vì đàn em thân yêu

Cụ thể, tại H.Di Linh, có hơn 300 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia Ngày cao điểm tình nguyện "Vì đàn em thân yêu". Chương trình với chuỗi các hoạt động hưởng ứng ý nghĩa, thiết thực trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em - tạo môi trường tốt nhất cho các em thi đua học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ ra quân tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền về chuyển đổi số, thanh toán điện tử không tiền mặt. Các đoàn viên, thanh niên còn tổ chức các trò chơi tập thể gắn với chủ đề an toàn giao thông; giáo dục ý thức chấp hành luật Giao thông đường bộ.

Dịp này, Tỉnh đoàn Lâm Đồng cùng đơn vị đồng hành đã sửa chữa và bàn giao ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho gia đình em K'Nhu (đội viên Trường tiểu học Đinh Trang Hòa 1, Di Linh) với số tiền 20 triệu đồng; tặng 1 tủ sách yêu thương cho các em thiếu nhi tại cơ sở bảo trợ xã hội Diệu Thắng, xã Đinh Lạc (Di Linh) trị giá khoảng 10 triệu đồng và lắp đặt 10 mô hình chibi tuyên truyền về an toàn giao thông tại các giao lộ ở TT.Di Linh.

Tại H.Bảo Lâm (Lâm Đồng), trong Ngày cao điểm tình nguyện Vì đàn em thân yêu và Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh, Huyện đoàn và Chi đoàn Công an huyện đã trao 20 suất học bổng "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Bảo Lâm" cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Chi đoàn Công an huyện trao tặng 60 suất quà cho hộ gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn, học sinh nghèo tại xã Lộc Lâm với tổng trị giá 24 triệu đồng.

Cũng tại chương trình đã tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ, trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Vì môi trường tương lai", tổ chức trồng 130 cây phân tán dọc tuyến đường thôn 9, xã Lộc Ngãi…

Chị Hoàng Thị Mỹ Hằng, Bí thư Huyện đoàn Bảo Lâm cho biết ngay từ đầu mùa hè 2023, Huyện đoàn Bảo Lâm phối hợp với Trường phổ thông dân tộc nội trú – THCS Bảo Lâm tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho thiếu nhi.

Các em được xem tiểu phẩm sân khấu hóa tuyên truyền về phòng, chống đuối nước; qua đó biết cách phòng tránh, cách xử lý khi gặp tai nạn đuối nước, đồng thời được thực hành kỹ năng sơ cấp cứu người bị đuối nước.

Chung tay hướng về cộng đồng

Đoàn Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng loạt tổ chức thực hiện Công trình thanh niên:"Tuổi trẻ Công an Lâm Đồng xung kích trong thực hiện Đề án 06 - Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030". Phối hợp với các huyện, thành đoàn tổ chức chương trình tình nguyện và kết hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và bảo vệ môi trường. Thực hiện chương trình Tiếp sức mùa thi; phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện chương trình "Cánh thư hoàn lương" tại trại tạm giam của Công an tỉnh…

Mùa hè này Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Huyện đoàn Lạc Dương tuyên truyền bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu; tổ chức trồng 500 cây xanh, đồng thời tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng tuyến đường điện năng lượng mặt trời, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp và tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà cho người dân.

Anh Ndu Ha Biên cho biết thêm trong tháng 7 tới, lực lượng sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Đà Lạt, Trường ĐH Yersin, Trường cao đẳng Đà Lạt, Trường cao đẳng Y tế Đà Lạt, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh… sẽ đồng loạt ra quân đến với các xã vùng sâu để thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, dạy tiếng Anh, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, thăm tặng quà các gia đình chính sách…