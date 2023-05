Nam sinh Mỹ đỗ hơn 100 trường đại học, nhận trên 200 tỷ đồng học bổng

Mới đây, Dennis Barnes nhận được lời đề nghị hỗ trợ tài chính từ 125 trường đại học, cao đẳng nhờ điểm trung bình học tập gần tuyệt đối - 4,98, cùng với các thành tích học tập ấn tượng khác tại trường Trung học Quốc tế (thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ). Dennis hiện vẫn đang chờ phản hồi từ các trường trong số 200 cơ sở giáo dục đại học cậu đã nộp đơn đăng ký với hy vọng dành được hơn 10 triệu USD từ các khoản học bổng được đề nghị.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Barnes giữ các vị trí lãnh trong Hiệp hội Danh dự Quốc gia. Ngoài ra, cậu còn có khả năng giao tiếp trôi chảy tiếng Tây Ban Nha. Với những thành tích học tập xuất sắc của mình, Barnes đã vinh dự nhận được Giải thưởng ghi nhận năng lực tiếng Tây Ban Nha xuất sắc do Lãnh sự danh dự Tây Ban Nha ở Thành phố New Orleans trao tặng. Ngoài ra, Barnes đăng ký theo học các tín chỉ đại học thông qua chương trình nhập học kép do Đại học Southern tại New Orleans trong suốt 2 năm qua.

Sau lễ tốt nghiệp ngày 24/5, Barnes hy vọng mình sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình học song bằng về khoa học máy tính và tư pháp hình sự.

Barnes đưa ra lời khuyên cho những bạn trẻ sắp bước vào kỳ thi đại học: "Thành công được hình thành từ các chiếc lược cụ thể. Đặc biệt, hãy tìm cho mình những người bạn đồng hành lý tưởng. Nếu bạn có thể thiết lập và giữ vững tầm nhìn, bạn hoàn toàn có khả năng đạt được mục tiêu của mình".

Dennis Barnes dự kiến quyết định theo học trường nào và sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông vào cuối tháng 5/2023.