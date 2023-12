Mùa đông ấm tình người

Áo ấm cho em

Trong tiết trời lạnh giá của những ngày cuối năm, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Huyện Đoàn Chư Sê tổ chức chương trình “Đông ấm buôn làng” tại làng Puih Jri (xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) với mong muốn san sẻ khó khăn, động viên người dân và học sinh vùng khó.

20 suất quà được trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn; 200 chiếc áo ấm, chăn ấm và 200 phần bánh kẹo được các em học sinh vui mừng đón nhận. Bên cạnh đó, các y-bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 120 người dân trong xã.

Đón nhận phần quà của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), người dân và các em học sinh đều không giấu được niềm vui. Bà Đinh Nghil (làng Thoong Nha, xã Bờ Ngoong) phấn khởi chia sẻ: “Được thông báo từ mấy ngày trước, mình đến đây từ sớm để nhận quà và khám bệnh. Mình mong có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế này được tổ chức tại làng”.

Dịp này, các đơn vị trực thuộc Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã nhận giúp đỡ thường xuyên 3 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Bờ Ngoong, Hbông và thị trấn Chư Sê (mức hỗ trợ 300-500 ngàn đồng/em/tháng). 2 thanh niên khó khăn của làng Thoong Nha cũng được hỗ trợ 2 mô hình sinh kế với tổng kinh phí 6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ĐVTN kết hợp tuyên truyền cho người dân cách tiết kiệm điện và các biện pháp đề phòng tai nạn do sự cố về điện.

Cùng chung niềm vui, bà con làng Puih Jri đón nhận công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá 18 triệu đồng. Công trình gồm 10 bóng đèn năng lượng mặt trời, chiếu sáng đoạn đường dài hơn 500 m.

Ông Đinh Ngờ-Bí thư Chi bộ làng Puih Jri-cho biết: “Đây là tuyến đường đầu tiên của làng có đèn chiếu sáng vào ban đêm. Công trình góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông tại địa phương”.

Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Huỳnh Thị Lệ Bích cho hay: “Chương trình thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ đối với người dân vùng khó. Đây cũng là dịp để ĐVTN các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”.

Chọn xã Đak Pling-một xã đặc biệt khó khăn của huyện Kông Chro để tổ chức chương trình “Trao áo ấm-gửi yêu thương”, các đơn vị thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương đã mang niềm vui đến cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân, Trường Mầm non xã Đak Pling với các phần quà như: 260 chiếc áo ấm, 500 bộ quần áo đã qua sử dụng và 560 suất quà.

Tại đây, các em học sinh còn được cắt tóc miễn phí và tham gia nhiều trò chơi do các anh chị ĐVTN tổ chức. Chị Y Nguyễn Bích Huyền-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân-tâm sự: “Các em học sinh ở đây thiếu thốn nhiều thứ, vì thế những phần quà mà đoàn công tác trao tặng vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức Đoàn giúp các em có một mùa đông ấm áp hơn”.

Còn Đại úy Đinh Thị Thu Hiền-Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) thì chia sẻ: “Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng các em rất vui vẻ đón nhận. Chương trình đã góp phần thắt chặt tình quân dân, thể hiện tình cảm ấm áp của cán bộ, chiến sĩ Công an”.

Lan tỏa yêu thương

Chương trình “Tình nguyện mùa đông-Xuân tình nguyện” trở thành hoạt động thường niên của tuổi trẻ tỉnh nhà, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái”, tinh thần trách nhiệm, sẻ chia vì cộng đồng. Đây cũng là một trong các hoạt động cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phát động.

Theo đó, chương trình “Tình nguyện mùa đông-Xuân tình nguyện” tập trung vào các nội dung như: chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vì đàn em thân yêu, trao sinh kế, trang bị kỹ năng sống…

Mỗi tổ chức Đoàn, Hội linh hoạt triển khai những hoạt động phù hợp với địa phương và nhu cầu của người dân, qua đó tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Hưởng ứng chương trình ý nghĩa này, những ngày qua, các tổ chức Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều phần việc thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với người dân và học sinh.

Cụm thi đua số 3 (thuộc Hội đồng Đội TP. Pleiku) đã trao tặng gần 3.000 chiếc áo ấm, 800 bộ quần áo và 400 tập vở cho học sinh xã Biển Hồ (TP. Pleiku) và xã Ia Phang (huyện Chư Pưh). Câu lạc bộ Thiện nguyện Kbang (huyện Kbang) phối hợp với Đoàn xã Kông Pla trao tặng 15 suất học bổng, 15 chiếc ba lô và 336 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học Kông Pla…

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh-cho biết: “Tình nguyện mùa đông-Xuân tình nguyện” là chương trình thường niên thu hút sự tham gia của đông đảo ĐVTN với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực.

Đặc biệt, những công trình, phần việc ý nghĩa trong chương trình năm nay còn góp phần chào mừng đại hội đại biểu hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2024-2029). Chương trình không chỉ trao tặng áo ấm, các suất quà, mà hơn cả là sự cảm thông, chia sẻ ấm áp tình người; thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ toàn tỉnh với cộng đồng”.