Một số nơi mưa ngập trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THTP

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 ngày 28/6, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sáng có mưa rào, dông rải rác; ngày nắng, chiều tối có mưa rào, dông vài nơi. Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào, dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tại các khu vực như: Thủ đô Hà Nội, Tây Nguyên và Nam Bộ sáng có lúc có mưa rào và dông, gây ngập cục bộ và ảnh hưởng đến việc di chuyển nên các thí sinh cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thời gian tới các điểm thi.

Tại Thủ đô Hà Nội, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy các quận, huyện: Gia Lâm, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên có mưa rào và dông.

Trong khoảng 5 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 28/6, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào và có lúc có dông cho các khu vực kể trên, và có khả năng mở rộng sang các quận, huyện nội thành khác của Thủ đô Hà Nội như Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ... trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Ngày 28/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo ngày và đêm 28/6: phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31-34 độ C; phía Nam 33-36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào, dông rải rác; ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.