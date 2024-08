Lisa (BlackPink) 'gây sốt' với MV mới

Sáng 16.8, Lisa khuấy đảo làng nhạc quốc tế khi tung MV New Woman kết hợp với nữ ca sĩ Rosalía. MV ngập tràn màu sắc ngọt ngào, cá tính và hiện đại kết hợp phần âm nhạc trẻ trung, lôi cuốn, góp phần truyền tải thông điệp về lòng kiêu hãnh, sự gan dạ, mạnh mẽ của phụ nữ hiện đại.

Mở đầu MV, Lisa xuất hiện với phong cách thời thượng, quyến rũ cùng thần thái hút hồn, thu hút sự chú ý của người xem bằng màn rap tiết tấu nhanh cùng những câu hát mê hoặc, mang đến hình ảnh một "new woman" với hào quang bùng nổ. Ở phần sau đó, nhịp điệu trở nên chậm lại để phần hát tiếng Tây Ban Nha quyến rũ như lời thì thầm của Rosalía xuất hiện trước khi cả hai có màn kết hợp đầy hòa quyện. Qua loạt phân cảnh siêu thực cùng màn kết hợp ăn ý trong âm nhạc đến diễn xuất hình thể, Lisa - Rosalía thể hiện tính cách dữ dội và khó nắm bắt của hai cô gái trẻ.

Sau khi được trình làng, New Woman lập tức trở thành MV được săn đón nồng nhiệt trên YouTube với hơn 1,5 triệu lượt xem sau khoảng 1 tiếng ra mắt và hiện đã thu về 6,5 triệu lượt xem sau 7 tiếng xuất hiện trên nền tảng này. Hiện con số trên vẫn liên tục tăng và đưa New Woman đứng thứ 24 trong danh mục âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Không chỉ vậy, các từ khóa về Lisa - Rosalía, New Woman được tìm kiếm rầm rộ trên internet đồng thời trở thành chủ đề gây bàn tán khắp các nền tảng mạng xã hội. Dân tình dành nhiều lời khen cho phần âm nhạc lôi cuốn, mê hoặc, hình ảnh siêu thực, không góc chết, phong cách thời thượng cùng sắc vóc nóng bỏng, quyến rũ của hai nhân vật chính và thông điệp mà MV truyền tải.

New Woman được phát hành thông qua Lloud (công ty riêng của Lisa) và RCA Records. MV do Dave Meyers đạo diễn. Vị này từng đứng sau hàng loạt sản phẩm âm nhạc đình đám: No Tears Left To Cry (Ariana Grande), Me! (Taylor Swift), Espresso (Sabrina Carpenter), Adore You (Harry Styles), Bad Guy (Billie Eilish)…

Màn hợp tác giữa Lisa với Rosalía khiến tác phẩm nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả quốc tế. Rosalía sinh năm 1992, hoạt động nghệ thuật từ 2013, từng giành 2 giải Grammy, 12 giải Grammy Latin, 4 giải MTV Music Awards… Cô cũng là nghệ sĩ hát tiếng Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử được đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại giải thưởng Grammy. Rosalía sở hữu nhiều bản hit đình đám: Con Altura (2,1 tỉ lượt xem trên YouTube), Despecha (hơn 500 triệu lượt xem trên YouTube) hay La Fama hợp tác với The Weeknd…

Trước khi có cơ duyên hợp tác, cả Lisa lẫn Rosalía đều công khai dành lời khen cho nhau. Trong một cuộc phỏng vấn với Radio Disney México hồi tháng 3.2022, nữ ca sĩ người Tây Ban Nha mô tả mình là một fan của Lisa. "Tôi yêu cô ấy, cô ấy nhảy giỏi và rất tài năng", giọng ca 9X bày tỏ. Trong khi đó, nữ thần tượng đình đám của BlackPink cũng hết lời khen ngợi đàn chị trong cuộc phỏng vấn trên Rolling Stone vào tháng 5.2022. Người đẹp xứ chùa vàng bộc bạch: "Rosalía thật tuyệt. Cô ấy có nền văn hóa Tây Ban Nha của riêng mình, điều đó ở bên trong con người cô ấy. Điều đó ảnh hưởng đến âm nhạc của cô ấy".

Năm ngoái, họ gặp nhau ở Coachella (Mỹ) và trở nên vô cùng thân thiết. Trên Tatler, ngôi sao sinh năm 1997 bày tỏ rằng cô từng hợp tác với nhiều ngôi sao tài năng nhưng ở hiện tại, Rosalía là người cô cảm thấy hợp làm việc chung nhất.

Kể từ khi từ chối gia hạn hợp đồng hoạt động cá nhân với YG Entertainment vào cuối năm ngoái, Lisa đẩy mạnh các hoạt động solo. Cô tiến hành thành lập công ty riêng Lloud vào tháng 2.2024 sau đó ký hợp đồng với RCA Records để phát hành các sản phẩm âm nhạc mới. Trước New Woman, ngôi sao 27 tuổi phát hành đĩa đơn Rockstar vào cuối tháng 6 vừa qua. Dù vấp phải nhiều tranh cãi, sản phẩm âm nhạc này vẫn đạt được nhiều thành tích đáng nể và hiện thu hút hơn 153 triệu lượt xem trên YouTube.

Bên cạnh âm nhạc, thời trang, Lisa còn thử sức với diễn xuất. Variety xác nhận mỹ nhân Thái Lan tham gia diễn xuất trong mùa ba của loạt phim The White Lotus (HBO).

Ngoài hoạt động nghệ thuật, đời tư của Lisa cũng gây chú ý không kém khi cô vướng tin đồn hẹn hò Frédéric Arnault (con trai tỉ phú Bernard Arnault) từ năm ngoái. Thời gian qua, cặp đôi liên tục bị "soi" bằng chứng hẹn hò, lộ ảnh xuất hiện cùng nhau song giữ im lặng về mối quan hệ. Đầu tháng 8 vừa qua, cô được nhìn thấy đi nghỉ dưỡng cùng gia đình bạn trai tin đồn ở Ý.

Theo Thanh Chi (TNO)