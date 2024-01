(GLO)- Sáng 30-1, tại thôn An Bình (xã Cửu An), Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê long trọng tổ chức lễ khánh thành “Đền thờ liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc-Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của An Khê và các liệt sĩ xã Cửu An”.