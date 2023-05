[Infographics] 27 Bảo vật Quốc gia được công nhận đợt 11 năm 2022

Danh sách 27 bảo vật quốc gia (đợt 11, năm 2022) được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định công nhận số 41/QĐ-TTg ngày 30/1/2023.

Cụ thể, 27 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận Bảo vật Quốc gia gồm:

1 - Sưu tập công cụ sơ kỳ đá cũ An Khê, niên đại 800.000 năm cách ngày nay; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai.

2 - Trống đồng Tiên Nội I, niên đại văn hóa Đông Sơn (khoảng thế kỷ 4-3 trước Công nguyên); hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Nam.

3 - Trống đồng Kính Hoa II, niên đại thế kỷ 2-1 trước Công nguyên; hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân Nguyễn Văn Kính, thành phố Hà Nội.

4 - Thạp đồng Văn hóa Đông Sơn, niên đại cách ngày nay 2.200-2.300 năm (thế kỷ 3-2 trước Công nguyên); hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

5 - Thạp đồng Kính Hoa, niên đại thế kỷ 3-2 trước Công nguyên; hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân Nguyễn Văn Kính, thành phố Hà Nội.

6 - Sưu tập đàn đá Bình Đa, niên đại từ 3000 năm cách ngày nay; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Đồng Nai.

7 - Mukhalinga Ba Thê, niên đại thế kỷ 6; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang.

8 - Cặp tượng voi đá thành Đồ Bàn, niên đại: nửa sau thế kỷ 12; hiện lưu giữ tại Khu di tích Thành Hoàng Đế, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

9 - Hai chiếc đĩa gốm men ngọc, niên đại thời Lý, thế kỷ 11-12; hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân An Biên, thành phố Hải Phòng.

10 - Đĩa gốm men lam tím; niên đại thời Lê sơ, thế kỷ 15; hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân An Biên, thành phố Hải Phòng.

11 - Đầu rồng thời Trần, niên đại thế kỷ 13; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội.

12 - Bia chùa Giàu (Ngô gia thị bi), niên đại năm Bính Ngọ (1366), niên hiệu Đại Trị thứ 9; hiện lưu giữ tại chùa Giàu, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

13 - Bia đá chùa Tĩnh Lự, niên đại ngày 28 tháng Tám năm Mậu Tý (1648), niên hiệu Phúc Thái thứ 6; hiện lưu giữ tại chùa Tĩnh Lự, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

14 - Chuông chùa Rối, niên đại nửa cuối thế kỷ 14; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh.

15 - Lư hương gốm hoa lam, niên đại thời Lê sơ, thế kỷ 15; hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân An Biên, thành phố Hải Phòng.

16 - Tượng Quan Thế Âm chùa Cung Kiệm, niên đại năm Kỷ Tỵ (1449), niên hiệu Thái Hòa thứ 7; hiện được thờ tại chùa Cung Kiệm-Thượng Phúc tự, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

17 - Sưu tập bát, đĩa gốm hoa lam ngự dụng thời Lê sơ, niên đại thế kỷ 15-đầu thế kỷ 16; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội.

18 - Sưu tập vũ khí Trường Giảng Võ, niên đại thế kỷ 15-18; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội.

19 - Bệ thờ đất nung đền An Xá, niên đại khoảng thế kỷ 16; hiện lưu giữ tại đền An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

20 - Hai đài đồng đốt trầm, nắp tượng nghê, niên đại thế kỷ 16-17; hiện lưu giữ tại Sưu tập tư nhân An Biên, thành phố Hải Phòng.

21 - Bộ thành bậc Điện Kính Thiên, niên đại thế kỷ 17; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội.

22 - Bộ tượng Trúc Lâm Tam Tổ chùa Phổ Minh, niên đại thế kỷ 17; hiện được thờ tại chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

23 - Súng Thần công thời Lê Trung hưng, niên đại thế kỷ 17; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội.

24 - Kim sách tấn phong Quốc mẫu Vương Thái phi, niên đại Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 57 (1796), hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

25 - Tượng An Dương Vương, niên đại ngày 16 tháng 5 năm Đinh Dậu (1897); hiện được thờ tại Khu di tích Cổ Loa, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội.

26 - Tượng Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1946; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

27 - Xe tăng T59 số hiệu 377, năm 1972; hiện lưu giữ tại Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.