Tham gia hội thi có 10 đội thi đến từ 8 xã, thị trấn, Đoàn Trường THCS và THPT Y Đôn, liên quân Đoàn Công an và các Chi đoàn cơ sở (Chi đoàn Dân chính Đảng, Chi đoàn Hạ tầng Kinh tế, Chi đoàn Khối Tư pháp, Chi đoàn Quân sự). Tại hội thi, các đội thi trải qua 2 phần thi là: chào hỏi và kiến thức đánh chiêng đồng.

Tại phần thi chào hỏi, các đội giới thiệu về thành phần đội thi và các thành viên trong đội, những nét đặc trưng của địa phương, đơn vị, các mô hình hoạt động tiêu biểu của Đoàn thanh niên địa phương và mục đích tham gia hội thi. Tại phần thi kiến thức đánh chiêng đồng, mỗi đội cử 5 thí sinh để tham gia phần thi. Các thí sinh được ngồi vào 1 khu vực thi theo đúng số báo danh đã được phát theo số thứ tự. 50 thí sinh sẽ tranh tài với nhau để chọn ra thí sinh duy nhất chiến thắng với bộ câu hỏi gồm 30 câu trắc nghiệm (theo đáp án A, B, C, D).

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi Đoàn xã An Thành; giải nhì cho Đoàn xã Hà Tam; giải ba cho Liên quân Đoàn Công an huyện và các Chi đoàn cơ sở; trao 7 giải khuyến khích cho Đoàn xã Ya Hội, Phú An, Cư An, Tân An, Yang Bắc và thị trấn Đak Pơ và Đoàn Trường THCS và THPT Y Đôn. Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải phần thi kiến thức xuất sắc nhất cho Đoàn xã An Thành.

Hội thi nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên cùng ôn lại và biết thêm một số kiến thức về lịch sử, văn hóa, những thành tựu đạt được qua 20 năm hình thành và phát triển của huyện Đak Pơ. Từ đó tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy sức trẻ của đoàn viên, thanh niên trong việc xây dựng và phát triển huyện Đak Pơ.