Hơn 120 tay vợt tranh tài ở Giải Quần vợt Công an tỉnh Gia Lai mở rộng

(GLO)- Sáng 23-9, tại sân Quần vợt Công an tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc Giải Quần vợt Công an tỉnh mở rộng lần thứ I năm 2023.

Tham gia giải có hơn 120 vận động viên (VĐV) là các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an và các tay vợt phong trào trong toàn tỉnh. Các VĐV chia cặp theo giới hạn điểm trình 1250 và bốc thăm thi đấu theo thể thức 2 trận thua. Các trận đấu sẽ diễn ra ở 2 sân gồm sân Quần vợt Công an tỉnh và Trung tâm thể thao Thế Dân.

Giải đấu là sân chơi góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, qua đó tiếp tục khẳng định sự phát triển lớn mạnh của phong trào thể dục, thể thao trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Thông qua giải nhằm phát hiện những VĐV xuất sắc tham gia đội tuyển Công an tỉnh thi đấu các giải thể thao do Bộ Công an và tỉnh tổ chức.

Thông qua giải đấu lần này nhằm tăng cường mối đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa Câu lạc bộ Quần vợt Công an tỉnh và các Câu lạc bộ Quần vợt trong và ngoài tỉnh.