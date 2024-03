Hơn 100 triệu đồng tặng quà, học bổng cho người nghèo, học sinh biên giới

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tháng ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi ” , trong tháng 3-2024, các tổ chức Đoàn trong lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, ý nghĩa hướng về người dân tại địa bàn biên giới.

Ngày 23-3, tại thị trấn Chư Prông, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Hội đồng Đội, Huyện Đoàn Chư Prông tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng-chống tai nạn thương tích; kỹ năng sơ cứu, xử lý tình huống khi bị đuối nước; kỹ năng thoát hiểm, phòng cháy, chữa cháy và cách thức sử dụng một số phương tiện, công cụ chữa cháy sẵn có… Hoạt động tuyên truyền thu hút sự tham gia của hơn 200 học sinh thuộc các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn huyện.

Thực hiện chương trình “Tháng ba biên giới-Biên cương Tổ quốc tôi” và cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, các tổ chức cơ sở Đoàn đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút hơn 1.800 lượt người dân, học sinh vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn biên giới tham dự; treo, trao 21 bản đồ Việt Nam; đóng góp 2 ngày công lao động, hỗ trợ bà con trồng cây ăn quả, thu gom, phân loại, xử lý rác thải; thăm khám răng; trồng 40 cây xanh; tặng hàng trăm suất quà cho đồng bào nghèo, học sinh vượt khó học giỏi với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Thời gian tới, cùng với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, các tổ chức Đoàn trong lực lượng Công an tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện, hướng về cơ sở với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.