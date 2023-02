Hoàng Anh Gia Lai đăng cai vòng loại U17 Quốc gia 2023

Theo đó, vòng loại Giải U17 Quốc gia 2023 có 30 đội, tăng 5 đội so với mùa giải trước. Do đó, Ban tổ chức đã chia làm 6 bảng đấu theo từng khu vực khác nhau. Ở bảng D do HAGL đăng cai còn có 4 đội bóng khác gồm: U17 Khánh Hòa, Bình Thuận, Đak Lak và Đồng Nai.

Các đội bóng tham gia giải sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt với lượt đi và lượt về để chọn ra 6 đội nhất ở mỗi bảng, 5 đội nhì có thành tích tốt nhất cùng 1 đội chủ nhà để vào chơi vòng chung kết.

Ở giải đấu năm nay, đội bóng trẻ Phố núi sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên kỳ cựu Huỳnh Văn Ảnh. Nòng cốt của đội bóng là các cầu thủ đã thi đấu ở Giải U15 Quốc gia 2022. Ở giải đấu đó, U15 HAGL đã giành vị trí đồng hạng 3. U17 HAGL sẽ có trận đấu đầu tiên với U17 Khánh Hòa vào chiều 9-2.

Được biết, HAGL là một trong những đơn vị xin đăng cai vòng chung kết U17 Quốc gia 2023 dự kiến diễn ra từ 11 đến 24-3.