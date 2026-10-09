Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, khai thác tài nguyên nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 9-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo “Thực tiễn triển khai và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai” nhằm đánh giá thực trạng, phổ biến quy định pháp luật và tháo gỡ khó khăn trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Dự hội thảo có đại diện các sở, ngành, UBND xã, phường và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên nước, khoan nước dưới đất và tư vấn tài nguyên nước.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - nhấn mạnh, tài nguyên nước là nguồn lực quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, cấp nước sinh hoạt và vận hành các công trình thủy lợi, thủy điện.

vu-ngoc-an-phat-bieu.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Ngọc An phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, công tác quản lý tài nguyên nước vẫn còn những khó khăn liên quan đến quan trắc, giám sát khai thác, cấp phép, trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương và việc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa, duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập.

Theo ông An, hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp, làm rõ những vướng mắc trong thực tiễn; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước; trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp; công tác giám sát, cấp phép khai thác và trám lấp giếng.

Các tham luận cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ Chi cục Thủy lợi, Công ty CP Thủy điện An Quang, UBND xã Phú Thiện và Trang trại chăn nuôi heo Hợp Thành.

Bên cạnh việc phổ biến quy định, hội thảo dành thời gian để các đại biểu trực tiếp nêu khó khăn, trao đổi về thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, qua đó tìm hướng tháo gỡ phù hợp với thực tiễn.

gia-lai-thao-go-vuong-mac-trong-quan-ly-khai-thac-tai-nguyen-nuoc.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: T.L

Kết luận hội thảo, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.

Sở sẽ tiếp thu các ý kiến, tiếp tục hướng dẫn và phối hợp tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi khí CO₂ phát sinh tại lỗ khoan giếng nước ở thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai trao 11.100 cây dừa giống, tiếp sức “Xanh hóa Trường Sa”

Gia Lai trao 11.100 cây dừa giống, tiếp sức “Xanh hóa Trường Sa”

Thời sự

(GLO)- Sáng 7-10, tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây lâu năm (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ), Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai bàn giao 11.100 cây dừa giống Tam Quan cho Vùng 4 Hải quân, tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Xã, phường cần đáp ứng tiêu chí nào để được công nhận là khu kinh tế đặc biệt?

Xã, phường cần đáp ứng tiêu chí nào để được công nhận là khu kinh tế đặc biệt?

Thời sự

(GLO)- Chính phủ đã ban hành Nghị định số 378/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Trong đó, Nghị định quy định chi tiết khoản 1 Điều 43 Luật Phát triển đô thị về tiêu chí công nhận xã, phường, đặc khu là khu kinh tế đặc biệt.

Kiểm tra công tác quản lý, vận hành an toàn hồ chứa Ia Mơr và tiến độ sửa chữa hồ Ia Ring

Kiểm tra công tác quản lý, vận hành an toàn hồ chứa Ia Mơr và tiến độ sửa chữa hồ Ia Ring

Thời sự

(GLO)- Sáng 7-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã kiểm tra công tác quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và hoạt động liên kết nuôi trồng thủy sản tại hồ chứa nước Ia Mơr (xã Ia Mơ), đồng thời kiểm tra tiến độ sửa chữa hồ Ia Ring (xã Bờ Ngoong).

Gặp mặt cán bộ Hội LHPN tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ

Gặp mặt cán bộ Hội LHPN tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), sáng 6-10, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ và Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên ở cơ sở”.

Gia Lai quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom.

Gia Lai quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom

Thời sự

(GLO)- Ngày 6-10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đội K52 (Phòng Chính trị) phối hợp với Ban CHQS xã Ia Dom tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Thời sự

(GLO)- Sáng 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" với yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Gia Lai mở Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động

Gia Lai mở Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động

Thời sự

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND về việc triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động năm 2026. Chiến dịch được thực hiện từ ngày 30-9-2026 đến ngày 10-1-2027.

null