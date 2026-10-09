Gia Lai tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, khai thác tài nguyên nước

(GLO)- Sáng 9-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo “Thực tiễn triển khai và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai” nhằm đánh giá thực trạng, phổ biến quy định pháp luật và tháo gỡ khó khăn trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Dự hội thảo có đại diện các sở, ngành, UBND xã, phường và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên nước, khoan nước dưới đất và tư vấn tài nguyên nước.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - nhấn mạnh, tài nguyên nước là nguồn lực quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, cấp nước sinh hoạt và vận hành các công trình thủy lợi, thủy điện.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Ngọc An phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, công tác quản lý tài nguyên nước vẫn còn những khó khăn liên quan đến quan trắc, giám sát khai thác, cấp phép, trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương và việc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa, duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập.

Theo ông An, hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp, làm rõ những vướng mắc trong thực tiễn; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước; trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp; công tác giám sát, cấp phép khai thác và trám lấp giếng.

Các tham luận cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ Chi cục Thủy lợi, Công ty CP Thủy điện An Quang, UBND xã Phú Thiện và Trang trại chăn nuôi heo Hợp Thành.

Bên cạnh việc phổ biến quy định, hội thảo dành thời gian để các đại biểu trực tiếp nêu khó khăn, trao đổi về thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, qua đó tìm hướng tháo gỡ phù hợp với thực tiễn.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: T.L

Kết luận hội thảo, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.

Sở sẽ tiếp thu các ý kiến, tiếp tục hướng dẫn và phối hợp tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.