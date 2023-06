Gia Lai: Hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”

(GLO)- Sáng 19-6, tại Trường Cao đẳng Gia Lai, Tỉnh Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp Head Honda Đức Dung tổ chức ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Tham dự ngày hội có đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh, Tỉnh Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; các cán bộ, giảng viên và hơn 300 đoàn viên, thanh niên của Trường Cao đẳng Gia Lai.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đã xem phóng sự tuyên truyền về an toàn giao thông; thi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm về Luật Giao thông đường bộ. Các kỹ thuật viên của Head Honda Đức Dung thông tin tình hình giao thông hiện nay, tập huấn kiến thức cơ bản về lái xe an toàn như: kiểm tra xe trước khi đi, cách đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tư thế lái xe an toàn…

Dịp này, đoàn viên, thanh niên đã được thực hành kỹ năng chạy xe máy trên ván hẹp. Chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tặng 10 suất quà cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội được tổ chức nhằm triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” và cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông”, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông cho đoàn viên, thanh niên.