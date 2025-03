(GLO)- Sáng 10-3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công Trường Mầm non Ia Pết (xã Ia Pết, huyện Đak Đoa). Dự án Trường Mầm non Ia Pết do UBND tỉnh là cơ quan chủ quản, UBND huyện Đak Đoa làm chủ đầu tư.