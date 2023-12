(GLO)- Sáng 15-12, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tham dự lễ ra quân có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND; Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.