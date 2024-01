(GLO)- Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, ngành chức năng của tỉnh Gia Lai đã triển khai những giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm, tạo điều kiện để người dân đi lại, vui chơi.