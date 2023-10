(GLO)- Ngày 5-10, tại TP. Pleiku, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an) phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm với chủ đề “Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.