Gần 300 đoàn viên thanh niên Đak Đoa giao lưu “Đảng là cuộc sống của tôi”

Tham gia chương trình có gần 300 đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trên địa bàn xã. Tại chương trình mọi người được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Câu lạc bộ Thanh nhạc thuộc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và thanh thiếu nhi trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên còn được tham gia các trò chơi ghép tranh và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với các nội dung tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về ý nghĩa và phong tục Tết cổ truyền của dân tộc. Cùng với đó, bà con nhân dân và đoàn viên, thanh niên xã còn được Công an xã thông tin một số vấn đề về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là vấn đề đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày nghỉ Tết.

Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã trao 20 suất quà cho 20 Thanh niên khó khăn trên địa bàn xã.