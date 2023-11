Đến năm 2027, tất cả các tỉnh, thành sẽ có Hội đồng trẻ em cấp tỉnh

(GLO)- Sáng 25-10 tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (huyện Krông Pa), Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện Đoàn Krông Pa và Head Honda Đức Dung tuyên truyền về an toàn giao thông, tập huấn lái xe an toàn với chủ đề: “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Tham gia chương trình có hơn 400 học sinh của trường.

(GLO)- Tối 24-10, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện Đoàn Kông Chro tuyên truyền về an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội cho gần 200 đoàn viên, thanh niên và người dân xã Chư Krey.

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2023), kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị xã An Khê (9/12/2003-9/12/2023), trong 3 ngày (từ 20 đến 22-10), Ban Thường vụ Thị đoàn An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội trại truyền thống thanh niên An Khê năm 2023 tại sân vận động Trường THPT Quang Trung (phường An Phú).