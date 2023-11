(GLO)- Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách đến tham quan trong Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19-11, Công an thành phố Pleiku đã tăng cường lực lượng, triển khai các phương án, sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.